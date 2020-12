Los fieles a Trump vuelven a denunciar "fraude" en las calles de Washington

Al grito de "Detengamos el robo" miles de seguidores del presidente Donald Trump se congregaron este sábado en las calles de Washington para denunciar "fraude" en las elecciones de noviembre, que ganó el demócrata Joe Biden, apenas un día después de que el Tribunal Supremo rechazara otra demanda de su campaña.



Los manifestantes se organizaron en torno a tres marchas en el centro de la capital de EE.UU.



"Estamos en una batalla espiritual por el corazón y el alma de este país. Nosotros ganaremos", afirmó Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, en una de las marchas celebrada frente a la máxima instancia judicial del país.



Curiosamente, Flynn recibió recientemente el perdón presidencial tras declararse culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con el embajador ruso.



LA CABALLERÍA



En otro apasionado discurso, Katrina Pierson, exportavoz de campaña de Trump insistió en que la disputa "no ha acabado, y es solo el principio", pese a que ya no quedan vías legales claras para negar la victoria en las urnas de Biden.



"Somos la caballería. Nadie va a venir a salvarnos", recalcó entre cánticos de "cuatro años más".



Poco después, Trump sobrevoló la marcha desde el helicóptero presidencial en camino hacia el tradicional partido anual de fútbol americano entre la armada y el ejército de Tierra en la escuela militar de West Point (Nueva York).



"¡Vaya! Miles de personas congregándose en Washington para Detengamos el Robo. No lo sabía, pero les pasaré a ver", tuiteó el mandatario antes de despegar.



De acuerdo a los permisos otorgados, los organizadores esperaban una afluencia de 16.000 personas, aunque según pudo constatar Efe la cifra de asistentes fue menor.



Entre ellos se encontraba el grupo de ultraderecha "Proud Boys", cuyo presidente, Enrique Tarrio, publicó en las redes sociales una imagen de su visita a la Casa Blanca esta mañana alimentando los rumores de un encuentro con Trump.



Sin embargo, minutos después, un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, emitía un comunicado en el que desmentía el encuentro y señalaba que Tarrio formaba parte de uno de los habituales tours públicos en época navideña.



"No se vio con el presidente, ni fue invitado por la Casa Blanca, señaló Deere.



DEFINITIVO REVÉS JUDICIAL



La marcha se produce un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos asestase este viernes el golpe de gracia al último intento de Trump de revocar el resultado de los comicios del pasado 3 de noviembre, al rechazar una demanda presentada por Texas.



La alta instancia judicial resolvió desestimar la querella presentada por un aliado de Trump, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, para dar la vuelta al resultado de las elecciones presidenciales que ganó el demócrata Joe Biden.



El propio Trump, que no ha reconocido su derrota en los comicios al alegar sin pruebas un supuesto fraude electoral, cargó contra la decisión.



"El Tribunal Supremo realmente nos ha defraudado. Nada de Sabiduría, Nada de Coraje", recalcó en su red social favorita, Twitter.



Este lunes, el Colegio Electoral tiene previsto reunirse para ratificar formalmente a Biden como siguiente presidente de EE.UU., y quien tomará posesión en la ceremonia prevista para el 20 de enero.



El demócrata ganó 306 delegados en el Colegio Electoral mientras que Trump se quedó con 232 compromisarios.



En las últimas semanas, Biden ha ido perfilando su futuro Gobierno, de quien ya ha anunciado sus nominaciones para liderar algunos de los principales altos cargos: Janet Yellen, como secretaria del Tesoro; Anthony Blinken, como secretario de Estado, y el general retirado Lloyd Austin, como secretario de Defensa.



