Los Flamers trabajan en su producción discográfica #157

Los Flamers siguen siendo el alma de las fiestas y de la mano de Innova, han acaparado la atención del Sureste Mexicano y logrado traspasar fronteras con su imponente forma de exponer la música tropical.



’El Flamazo Musical de México’ sigue en pie de lucha, promocionando su extensa lista de éxitos musicales, llevándolos a estar en diversas entrevistas en línea durante la última semana.



Innova es la empresa responsable de la realización de los conciertos virtuales de la agrupación veracruzana, además de su promoción musical y contratación para eventos.



Además, han compartido en sus redes sociales que están trabajando en su disco número 157, sumando una producción más a 56 años de historia musical.



Los veracruzanos no descansan a pesar de las adversidades, también promocionan ’Yo Si Como Camarón’, tema disponible en plataformas digitales.



Los Flamers no han dejado de trabajar en ningún momento, pues siguen creando música, haciendo grabaciones y preparándose para una vez que pase esta pandemia estar en los lugares donde los requieran, tanto en Estados Unidos como en la República Mexicana, Centro y Sudamérica.

En cuanto las autoridades lo permitan, Los Flamers estarán actuando en vivo, ver, sentir el cariño de la gente, que bailen y disfruten de sus éxitos, por lo que se están preparando para peticiones para diciembre y el próximo año.



Te invitamos a mantenerte al tanto de ’El Flamazo Musical De México’ a través de sus redes sociales y no olvides que puedes solicitar sus temas a tu estación de radio preferida.



Facebook: Los Flamers – SITIO Oficial

Instagram: @losflamers_oficial

Twitter: @los_flamers

YouTube: Los Flamers Oficial