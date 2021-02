Los floricultores del Edoméx están preparados para comercializar sus productos este mes del amor y la amistad

Esperan productores mexiquenses colocar una producción que se trabajó en 756 hectáreas y lograr una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos.

• Es la venta de flores una de las ramas productivas más afectadas por los efectos derivados de la pandemia por COVID-19.



Villa Guerrero, Estado de México, 11 de febrero de 2021 Los productores mexiquenses están listos para ofrecer las flores que cosechan en 756 hectáreas de la entidad en esta temporada, para regalar y adornar nuestros hogares en este mes del amor y la amistad.



Esta fecha es la cuarta más importante de la venta florícola del año, la anteceden, en primer lugar el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, seguido del Día de las Madres, 10 de mayo, y en tercer sitio el Día de los Fieles Difuntos, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.



En ella esperan una derrama económica de 497 millones de pesos, ya que en la entidad se produce el 70 por ciento de rosas que se comercializan en el país, además de exportar a Estados Unidos y Canadá aproximadamente el 15 por ciento de su producción.



Salomón García, Presidente de Floricultores de Villa Guerrero, AC (Asflorvi), señaló que en el Estado de México se ofrecen variedades de flores de la mejor calidad, por lo que invitó a consumir flores mexiquenses para ayudar a la economía de las familias productoras de flor.



’Ya prácticamente tenemos un año de esta difícil situación que nadie nos esperábamos, pero bueno afortunadamente aquí seguimos nosotros, uno de los sectores yo creo que más golpeados, dado que nuestro producto no es clasificado como de primera necesidad’, comentó.



Por ello, llamó a los mexiquenses a solidarizarse y comprar rosas, gerberas, gladiolas y otras especies para ese bonito regalo del Día del Amor y la Amistad.



’Invitarlos, regalen flores, consuman flores, digo, qué mejor detalle para este 14 de febrero, ya que muchos lugares están cerrados; la flor puede a llegar a la puerta de su casa y, mejor aún, libre de cualquier virus del COVID’, expresó.



Por su parte, Arturo González, productor de flores de Coatepec Harinas, platicó que su trabajo es apreciado mucho y sus principales compradores, dentro del mercado nacional, es la frontera en Tijuana, con el 20 por ciento, y en el mercado internacional Los Ángeles, Estados Unidos, con el 80 por ciento.



’La flor es un mercado que pues si no la tratas con amor no se da, entonces te tiene que gustar, te tiene que gustar tu oficio para que resulte bien. Pues significa mucho para mí y principalmente para mi familia, pero principalmente para mi municipio para mi estado y para mi país’, señaló.



’Entonces lo que sí les pedimos pues que consuman la flor del Estado de México. Nosotros tenemos un lema, que es, díganlo con flores, transmitan lo que una flor representa y ayúdenos a los productores con el consumo’, comentó González.



Cabe mencionar que el Estado de México ocupa el primer lugar en producción de flores a nivel nacional, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), gracias a los productores, principalmente de los municipios de Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Tenancingo y Texcoco.



Este sector productivo ha buscado nuevos mercados recurriendo incluso, al uso de las plataformas digitales, con el fin de ofrecer su producción con todas las medidas de seguridad sanitaria, para que todos podamos regalar flores que representan afecto y agradecimiento en este mes del amor y la amistad.