Los gobernadores de 10 estados anuncian su salida de la Conago

Chihuahua. Lunes 07 septiembre 2020.-Los mandatarios de Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Colima y Aguascalientes anunciaron este lunes que ya no formarán parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).



Los gobernadores de la llamada Alianza Federalista se reunieron en Chihuahua, donde, luego de una reunión, hicieron el anuncio formal de su salida de la Conago, argumentado que esta perdió su función de diálogo y negociación con el gobierno federal.



La decisión de los 10 gobernadores se da más de dos semanas de la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Conago en San Luis Potosí, donde se alcanzaron acuerdos sobre el pacto fiscal y la reestructuración de la deuda.



En su mensaje a medios, los gobernadores Javier Corral (Chihuahua), Enrique Alfaro (Jalisco) y Silvano Aureoles (Michoacán) enfatizaron que esta salida no pretende ninguna ruptura, sino construir un nuevo espacio de diálogo para fortalecer el federalismo.



"Es momento de analizar seriamente el papel que los gobernadores jugamos en el destino de México (...) La Conago perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un diálogo de interlocución, ya ni siquiera funciona como un mecanismo de diálogo eficaz y útil, se convirtió en una entelequia que fue mermada por el reparto discrecional de los recursos", dijo Corral previó al anuncio.



El gobernador de Chihuahua también acusó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador colocan a la oposición como "el enemigo a vencer", por lo que consideró fundamental que la Alianza Federalista tome esta decisión.



"Desde Palacio Nacional se ha lanzado una y otra vez lo que pareciera una amenaza tajante: ’estás conmigo o contra mí’. El objetivo de esta alianza no es atizar la discusión política, como se hace diario desde las mañaneras (...) Surge de la esperanza de un cambio profundo, (porque) hemos pasado a la libertad amenazada. Lo que buscamos es un espacio de diálogo efectivo", expresó.



El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que con esta alianza se busca "vencer al centro", que es, dijo, "el verdadero virus" que detiene el avance de las regiones del país.



En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, manifestó que la única intención de los integrantes de la Alianza Federalista es defender los intereses de sus estados, así como el federalismo mexicano.



"Estamos aquí para fortalecer la idea de la nación y la República, para construir un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero. Cada gobernador tendrá que asumir con responsabilidad esta decisión", agregó.



Alfaro Ramírez también señaló que los planteamientos de los gobernadores, como los hechos en la reunión con el presidente en San Luis Potosí, han sido ignorados. Incluso, Javier Corral mencionó que el primer mandatario no responde sus llamadas ni mensajes.



Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, defendió que esta es una decisión responsable, más no un chantaje.



"La Conago agotó su función, su tarea, de ser un espacio de encuentro, diálogo alternativas, cosa que hoy más que nunca demanda la sociedad", expuso.

Fuente: Expansión Política