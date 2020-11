Los gobernadores rebeldes ya le impusieron su agenda a AMLO

’¡Claro que dialogamos… siempre y cuando no haya politiquería, ¡imagínense, utilizar la investidura presidencial con propósitos partidistas!



’Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial. No es asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad.



’De repente plantean (los gobernadores rebeldes) que no se les está dando dinero y están proponiendo una ruptura con la Federación… ya lo dije ayer: no se les debe nada’.



Andrés Manuel López Obrador anda, ahora sí, encabronado. Y es que no acostumbra que nadie le imponga temas. Y hoy los ya 14 gobernadores rebeldes de la Alianza Federalista y la GOAN lo lograron.



Para empezar, ya le arrebataron la agenda de su mañanera de ayer. Una mañanera que estaba programada a centrarse en su acuerdo con la ONU para adquirir las medicinas que necesita el sistema de salud de México. Eso lo presentó y ya nadie le preguntó más.



Y además ya lo obligaron a decir que sí se va a reunir a negociar con ellos. Todavía el lunes -48 horas antes- había afirmado que ’no había materia’ para escuchar a los rebeldes.



Ayer, para dar respuesta a los reclamos de los 14 gobernadores de la Alianza Federalista -coordinados ya con los del GOAN del PAN-, fue asistido por Arturo Herrera, secretario de Hacienda.



De entrada, López Obrador acusó a los rebeldes de mentirosos y manipuladores, de pretender hacer creer a los habitantes de sus estados que él no les entrega sus participaciones, que el gobierno federal es inequitativo y así enemistar a estas poblaciones con él, y así obtener más votos para sus partidos en las elecciones de 2021.



’… no se vale que quieran engañar a la gente’, soltó.



Dijo que, si quieren reformar la Ley de Coordinación Fiscal, pues deberán buscar el consenso para lograrlo, ’porque si el gobernador de Nuevo León (y los otros) dice: ‘Yo tengo derecho a recibir más’, pues va a haber que quitarle a… Chiapas o a Oaxaca o a Guerrero, porque mucho del argumento es además muy inequitativo, muy inhumano decir: ‘Si nosotros aportamos más, si somos los que más aportamos en la economía, pues debemos de recibir más’… ¿queremos un país inequitativo?’, interrogó.



Lo otro que los rebeldes quieren agregó, es quitarle dinero al gobierno federal para recibirlo ellos.



’… pues (eso) no lo vamos a permitir. ¿Pues cómo?, ¡si ahora como nunca la gente está recibiendo apoyos del gobierno federal de manera directa!’, recordó.



En este punto habló de sus programas asistenciales a adultos mayores, de los 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres, del millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad, etc.



’Entonces, ¿cómo le vamos a dejar los recursos a ellos? Pues van a seguir como siempre, apoyando a los de arriba, apoyando a las grandes corporaciones’.



Dijo luego que Arturo Herrera le informó que la última reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 2007 fue un acuerdo de cúpula, es decir entre el entonces presidente panista Felipe Calderón y los gobernadores, y entre quienes la aprobaron como diputados, hay algunos que ahora son gobernadores, como Javier Corral, de Chihuahua.



Y, dice, ahora ellos son quienes protestan contra esta ley.



’… que nos digan por qué votaron esa fórmula y ahora ya no les parece, ¿por qué cambiaron?’, preguntó.



Agregó:



’Bueno, mi interpretación es que están usando esto como bandera política electoral. Como vienen las elecciones, para que la gente esté inconforme con nosotros y ellos saquen votos, sus partidos. Pero se me hace, la verdad, muy ramplón’.



Herrera afirma que les ha entregado 708 mil millones



El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó a su vez que él les ha entregado a los gobernadores rebeldes de la Alianza Federalista 638 mil millones por participaciones provenientes de la recaudación fiscal e ingresos petroleros y 70 mil millones más de un fondo adicional, es decir, 708 mil millones.



’Mucho se ha venido señalando (por los de la Alianza Federalista) que la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir y hay dos temas:



’Primero, esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal.



’Y, en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuánto se transfiere… la Ley de Coordinación Fiscal… en su artículo 2, tiene fórmulas específicas matemáticas con sumatorias y con relaciones que determina cuánto va para cada entidad. No hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda, se sigue específicamente este mecanismo’, señaló.



Aquí la respuesta de AMLO, pues, a los de la Alianza Federalista quienes ya le abrieron un hueco en su estrategia al encabezar ya en sus respectivos estados una oposición real a la 4T y a AMLO, y comenzar a construir el verdadero contrapeso político en México.



Ya son , en los hechos, quienes le competirán el poder en las elecciones de 2021.



¿Irritado por eso? ¡Ufff! Irritadísimo.



Senado, súper sanitizado y digital



Así, mientras AMLO comienza a medirse con los gobernadores rebeldes, en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena cantó Las Golondrinas a Mario Delgado -quien asume la presidencia de Morena la próxima semana- y aplaudió y votó por mayoría a Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador de la fracción.



Al parejo de este movimiento, 33 diputados de Morena encabezados por Aleida Alavez, Laura Imelda Pérez, Irma Juan Carlos y Rubén Cayetano y Lorena Villavicencio se declararon en contra de la resolución del INE de declarar a Delgado nuevo presidente de Morena y dejaron ver que podrían separarse de la fracción, con lo cual Morena perdería la presidencia de la Junta de Coordinación Política y pasaría a manos del PAN.



En este contexto el Senado realizó su sesión bajo un estricto control sanitario y dentro de un proceso muy avanzado para poder sesionar legalmente en forma digital, a larga distancia.



Por lo pronto, en forma presencial, por 63 votos en favor y 37 en contra, el pleno del Senado aprobó en lo general el paquete de ingresos 2021.



Y, ante la posibilidad de continuar en sesión durante las siguientes 72 horas para el debate y aprobación en lo particular, Ricardo Monreal, dijo que negoció con los otros coordinadores no extender las sesiones por más de cinco horas y evitar, así, mayores riesgos a la salud y la vida de quienes ahí trabajan y que se podría continuar sesionando viernes y sábado.



Adelantó que ya prepara un proyecto de reglamentos, para que, en épocas de emergencia, como lo actual, se pueda sesionar a distancia, pero estaría sujeto a la aprobación de todos los senadores y diputados que conforman el Congreso de la Unión.



Este proyecto, explicó, se prepara desde hace dos o tres meses ante la posibilidad de tener un Congreso digital, pero no se ha logrado por falta de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas y en ese tema ’tenemos que ir todos’.



Así se prevé que durante viernes y sábado continúe la sesión en el pleno para sacar adelante el presupuesto 2021, que incluye la Ley de Ingresos y la llamada miscelánea fiscal, pues ’no podemos dejar que el país se quede sin ingresos y sin presupuesto, lo que es más grave que el arriesgarnos. El sábado es la fecha límite para aprobar el paquete económico.



