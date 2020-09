Los gobiernos de AMLO y Adela Román le cumplen al pueblo: Ernesto Manzano

Los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación, entre ellos el que encabeza Adela Román Ocampo, le están cumpliendo al pueblo, pero sobre todo a los jóvenes, expresó el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez.



En representación de la presidenta municipal, el encargado de la política interna del municipio asistió al Segundo Encuentro Juvenil Estatal por la Cuarta Transformación, que se llevó a cabo en las instalaciones de la CTM Progresista y donde se congregaron aproximadamente 200 jóvenes de diversas regiones del estado.



Manzano Rodríguez subrayó que los poderosos están molestos con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque les ha quitado privilegios y por eso están denostando al Gobierno Federal, pero ’ahí es donde debemos de entrarle todos para defenderlos’.



Dijo que la alcaldesa Román Ocampo le apuesta a la juventud, y muchos de ellos son parte de su administración. Además, durante la contingencia sanitaria ellos fueron los primeros que dieron la cara con acciones preventivas, reparto de despensas y apoyando en las Cocinas Comunitarias.



’La presidenta Adela Román representa un compromiso de un Gobierno que ha hecho lo que otros gobiernos no quisieron o no pudieron hacer, como el poner orden en las playas, en la policía y en la Capama; la ´casa estaba tirada´. Acapulco ha salido adelante con esos compromisos, con esas deudas; pero ha salido adelante con mucho corazón, compromiso y empeño que ha puesto la alcaldesa’, manifestó.



Por su parte, el secretario Particular de la primera autoridad municipal, Jesús Edmundo García López, recordó en su mensaje que grandes personajes como el ex presidente de México, Lázaro Cárdenas, y Ernesto Che Guevara, participaron en luchas para lograr la justicia no sólo de unos cuantos, sino de todo el mundo. ’Un joven, antes que pedir, da. Un joven tiene belleza, fuerza, energía e ideas, y ustedes son los que tienen que hacer el cambio en este país’, dijo.



Mientras que el dirigente del Frente Guerrerense Progresista (FGP), Eloy Cisneros Guillén, señaló que ’el presente y el futuro de Guerrero y México son los jóvenes, por ello es importante que se sigan organizando para unirse al proyecto de la Cuarta Transformación, que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador’.



Asistieron también al Segundo Encuentro Juvenil Estatal por la Cuarta Transformación la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Milly Ramírez Olmedo; el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, René Vargas Pineda; el líder de la CTM Progresista, Rodrigo Ramírez Justo; y la directora del DIF Acapulco, María de Jesús Mendoza Sánchez, así como los líderes juveniles Samuel Carrillo Amezcua, Adonay Gordillo Benítez, Rodrigo Ramírez Olmedo, Amalia Torres Rodríguez y Manuel Melchor Zamora, entre otros.