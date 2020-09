Los habitantes de Nezahualcóyotl participarán en la celebración del 210 aniversario de la independencia: Juan Hugo de la Rosa

- Habitantes del municipio podrán unirse y participar dentro de la transmisión en vivo por medio de una reunión de Zoom





Debido a la pandemia que vive nuestro país a causa del COVID-19 y para evitar la propagación de dicho virus, en un hecho histórico y sin precedentes en Nezahualcóyotl, la conmemoración del CCX aniversario de la Independencia de México, en esta ocasión se celebrará en formato virtual, dónde los ciudadanos de la localidad e incluso de Estados Unidos, Canadá y Europa, podrán participar en la transmisión en vivo por medio de una reunión de Zoom, cuyo programa contempla además del tradicional Grito de Independencia, la intervención de grupos culturales, musicales, cápsulas culturales y gastronómicas, así como la participación especial del prolífico escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE) Paco Ignacio Taibo II, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde manifestó que pese a la situación de salud y económica que se está viviendo en México, la celebración del inicio de la independencia no puede pasar desapercibida, pues fue el principio de una gran gesta histórica que permitió que los mexicanos hoy gocemos de libertad y seamos un país soberano.



Detalló que la Celebración se llevará a cabo por medio de una transmisión de Facebook Live en las redes sociales H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl y en su página de Facebook Juan Hugo de la Rosa, cuyo programa contempla la participación de grupos culturales como el Ballet de danza folklórica Así es México, el exitoso grupo musical Aarón y su grupo Ilusión, oriundo de este municipio, así como los grupos locales Esencia de Colombia y la Konquista de México.



De la Rosa García señaló que en esta singular trasmisión, la cultura tendrá un lugar especial, por lo que se presentarán diversas cápsulas en las que se hablará de personajes o pasajes poco conocidos de esta importante gesta que inició el cambio en la historia de nuestro país, así como recomendaciones de libros históricos, novelas, cuentos, por lo que agradeció al director del FCE, Paco Ignacio Taibo II su destacada participación en este programa especial.



Precisó que pese a que los vecinos de Nezahualcóyotl no podrán acudir en esta ocasión a la explanada del Palacio Municipal como se hace tradicionalmente cada año, sí podrán participar en esta Celebración Virtual por medio de la aplicación digital Zoom, uniéndose desde la comodidad de su casa desde las 8:30 de la noche, a la Reunión "Así Celebramos la Independencia en Neza", con el ID de reunión: 861 7077 2495 y el Código de acceso: 928681, desde donde los participantes contarán cómo celebran el orgullo de ser mexicanos.



Al mismo tiempo, el presidente municipal informó que a fin de mantener las medidas sanitarias y procurar el bienestar y la salud de los habitantes de Nezahualcóyotl, en esta ocasión no se realizará el tradicional desfile del 16 de septiembre, ya que dentro de éste, se movilizan elementos de la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos, la Unidad de Rescate, entre otros y asisten cientos de ciudadanos, por lo que este evento representaría un riesgo muy importante para la salud pública.



Llamó a los vecinos a evitar las reuniones y fiestas masivas, debido a que estas por el momento también podrían ser focos de infección para los ciudadanos, resaltando que actualmente hay una ligera tendencia a la baja en contagios de COVID-19 en el municipio, sin embargo de descuidar estas medidas, todo el progreso que se ha alcanzado podría echarse a perder, y Nezahualcóyotl volverá al semáforo rojo.



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García afirmó que este año quedará grabado para siempre en la memoria de todos los mexicanos, pues la pandemia hizo que los ciudadanos modificaran incluso sus celebraciones, como la conmemoración de la Independencia de México, sin embargo, los habitantes de Nezahualcóyotl han aprendido a enfrentar las adversidades desde la fundación de este municipio hasta la actualidad, y esta ocasión no será la excepción: no celebrarán juntos, pero sí unidos.