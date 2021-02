El apellido Hank sigue siendo emblemático dentro de la política nacional, a pesar de que el fundador de la dinastía político-empresarial falleció hace dos décadas.



Dotado de un gran carisma y de una gran visión empresarial, el profesor Carlos Hank González es referencia obligada de cómo un maestro rural pasó a convertirse en un legendario personaje político y en uno de los principales empresarios del país. En su vida política alcanzó la alcaldía de Toluca, antes de cumplir los 30 años y pasó por la gubernatura del Estado de México, la Regencia del desaparecido Distrito Federal, además de las secretarías de Turismo y de Agricultura y si no fue candidato presidencial del PRI se debió a su impedimento constitucional contenido en el artículo 82.



Sus claroscuros sobre el origen de su riqueza siempre fueron disimulados con su eterna sonrisa.



Dos de los hijos del profesor Hank, Carlos y Jorge, pretendieron seguir sus pasos, aunque ninguno lo ha conseguido, hasta el momento.



Motivado por la victoria de su hermano menor como alcalde de Tijuana, Carlos Hank Rhon pretendió convertirse en el candidato del PRI al gobierno mexiquense, sin conseguirlo, ya que se enfrentaba internamente al consentido del gobernador Arturo Montiel, quien tenía grandes planes para Enrique Peña Nieto.



Inconforme con la decisión, Carlos intentó rebelarse, sin conseguirlo, decidiendo apartarse de su breve aventura política y regresando al mundo empresarial, donde es sumamente exitoso.



Su hermano Jorge, empresario de casinos, hipódromos y galgódromos, vio en la política un nuevo horizonte que le ayudara a limpiar su figura polémica e incursionó como candidato del PRI a la alcaldía de Tijuana, la que consiguió sin grandes problemas, lo que lo catapultó a la candidatura al gobierno estatal, en la que fracasó, al perder por 10 puntos porcentuales, ante el panista José Guadalupe Osuna Millán.



Los comicios de 2007 en Baja California fueron sumamente polémicos y aunque la diferencia fue inobjetable ocurrieron una serie de incidentes, que pasaron de la guerra sucia, pasando por la decisión del Tribunal Electoral de anular la candidatura de Hank Rhon por violar el artículo 42 de la Constitución estatal que prohibía que un funcionario electo dejara inconcluso su período para optar por otro cargo. El dictamen fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque debió suspender por quince días su campaña.



La guerra sucia emprendida en contra del candidato del PRI abarcó intercepciones telefónicas, cuyo contenido era hecho público, así como conceptos fallidos del priista.



Del 2007 al 21, Jorge Hank intentó, sin éxito, regresar a la actividad política, aunque en esos casi tres lustros enfrentó todo tipo de vicisitudes, ya que en 2011 fue detenido por el Ejército en su propia casa, encontrándose en su residencia casi un centenar de armas de todos calibres, aunque a los 10 días fue liberado, por falta de elementos para procesarlo, se le intentó juzgar por otros delitos, sin conseguirlo.



Jorge, que siempre ha sido un personaje sui géneris, indómito y rebelde, no cesó en su pretensión de ser nuevamente candidato al gobierno estatal, aunque su partido, PRI lo marginó en esta contienda de 2021, decidiendo buscar otras rutas, la que finalmente la consiguió con la nominación de parte del Partido Encuentro Solidario (antes Encuentro Social), el que debido a su nuevo registro no puede aliarse con otros organismos políticos.



En esta ocasión, las cosas no serán tan sencillas para el hijo del profesor, aunque habrá de resaltarse que el PES ha logrado una buena clientela electoral en la entidad, sin llegar a ganar nada, mientras tuvo el anterior registro.



Jorge Hank se enfrentará en las urnas a una alianza conformada por el partido que lo marginó, PRI, que conforma una alianza con el PAN y PRD que buscan nominar como su candidata a la ex reina de la belleza Guadalupe Jones, mientras que Morena cuenta con una candidata de buena presencia en el escenario y que lleva dos elecciones ganadas consecutivas, una diputación federal y la alcaldía de Mexicali, Marina del Pilar Ávila.



Veremos que polémica desata la nueva incursión política de Jorge Hank Rhon y como le va con nuevas siglas y enfrentado al partido que cobijó durante décadas a la familia Hank.



