Los índices de felicidad, ya existen

La pobreza no hace feliz al humano

No suplirá el crecimiento económico

Partidos traicionan con financiamiento





En el ajedrez, el peón es la causa más frecuente de la derrota

Paul Morphy, ajedrecista estadounidense







Tras la cotidiana caída en los índices económicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en su ’Índice de Felicidad’, con el que pretende sustituir el índice de crecimiento económico, que conocemos con el Producto Interno Bruto. Éste se refiere a todos los bienes y servicios que genera un país.



Ayer fue espectacular la noticia de la caída del PIB anualizado de 18.68% y al segundo trimestre de 17.05%. Eso levantó las cejas de Palacio Nacional y AMLO ordenó inventar un indicador a modo.



Hay índices que sirven para medir el bienestar en el mundo donde, por cierto, México no aparece agraciado. Están, entre otros, el Índice del Planeta Feliz, la Huella Ecológica, la Huella de Carbono, el Índice de Progreso Real (que es copiado por los sesudos asesores de la 4T para el Índice de Bienestar Económico Sostenible).



Varios países también tienen sus índices a modo como Nueva Zelanda, la región de la Cataluña, o la Unión Europea. Estos indicadores hablan de la felicidad de una sociedad y generalmente están relacionados con la rconomía. Una sociedad que no tiene carencias, no tiene angustias y tampoco inseguridad, son generalmente más felices que las que viven en constantes problemas económicos.



El tener un índice de bienestar a modo no puede sustituir el PIB, ya que son parámetros total y completamente diferentes. El PIB mide la producción y seguirá como referente para los inversionistas extranjeros para depositar su dinero en el país. Todo lo demás, es anecdótico, sin efectos prácticos.



PODEROSOS CABALLEROS



SAURI Y RAMÍREZ, PRESIDENTES: Ya quedaron definidas las mesas directivas del Congreso. En diputados, Dulce María Sauri, del PRI, será la líder, y Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), en Senadores. No se hagan bolas.



NO EMPIEZAN Y FALLAN: El INE impuso multas a aspirantes a partidos políticos por opacidad en su fiscalización. Todavía no son partidos y ya violan la ley electoral. México Libre, de Felipe Calderón; Redes Sociales Progresistas, de Elba Esther Gordillo, Fuerza Social por México, de Pedro Haces, Súmate a Nosotros, de Manuel Espino; Encuentro Solidario antes PES y Fundación Alternativa, de César Augusto Santiago e Isidro Pastor, simularon, ingresos, lo que es ilegal. Y, lo que nos espera.



PERALTA VS. TAMAULIPAS Y TIJUANA: Tanto el gobernador de Tamaulipas, Francisco García (PAN), como el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz (PRD), se quejan del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, por sus ’moditos’ en el manejo político. Ambos lo acusan de amenazas. Peralta es la mano dura de la política de la 4T y la suave es su jefa, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



TOYOTA: La política de Toyota, que en México preside Luis Lozano Olivares, en cuanto a RSC se engloba bajo el título ’Contribución al desarrollo sostenible’. Establece los principios fundamentales que guían la forma en la que la compañía lleva a cabo sus actividades para satisfacer las expectativas de todos los grupos de interés. Además, Toyota basa su política RSC en tres pilares fundamentales: medio ambiente, seguridad vial y formación.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos