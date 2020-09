Los integrantes del Sindicato Minero acusan de que la Secretaría del Trabajo metio la mano en favor de Napoleón Gómez Urrutia en el recuento de la mina de Cosala

+El Gobierno viola el derecho laboral: Mineros



QUADRATIN MEXICO



CIUDAD DE MEXICO.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social que encabeza Luis María Alcalde y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resultan responsables de la violación al derecho laboral de México al permitir un recuento ilegal en la mina de Cosalá, Sinaloa y ejercer una cadena de violaciones para beneficiar al senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia y darle el triunfo de 122 votos contra 108 con falsos mineros.



Así lo informó en redes sociales, el diputado Carlos Pavón Campos, quien señalo que el grupo de Napito metió hasta unos 20 ’cachirules’ que les permitieron votar en el recuento por el Contrato Colectivo de Trabajo de la mina San Rafael, ’el cual ha sido el más sucio llevado a cabo con el aval de esta administración. Para nadie fue sorpresa que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) culminara de esa manera la cadena de violaciones cometidas para favorecer a Napoleón Gómez Urrutia’, dijo.



Destacó que la denuncia de lo ocurrido en la mina ubicada en Cosalá, Sinaloa, no quedará en papel, sino que lo llevaran a tribunales nacionales e internacionales; pondremos en práctica la Reforma Laboral y expondremos el caso frente a los Paneles Laborales del T-MEC.



Si bien en México se demostró que existen cínicas omisiones para hacer cumplir la ley, en el campo internacional no es así, ahí no se permite la intromisión en la vida sindical por parte del Estado, por lo que pediremos se revise de principio a fin el proceso.



Destaco que la votación se realizó de manera irracional por indicaciones de la JFCA en Mazatlán, esto es, a dos horas y media de Cosalá. Es decir, para ir a votar no sólo debían lidiar con malandros, sino que también debían recorrer más de 165 km de ida y regreso.



Es un recuento que desde luego rechazamos, pero no sin motivo, ya que desde el principio denunciamos las violaciones cometidas por la JFCA. Desde febrero también levantamos la voz y señalamos las intromisiones de Napo al ser el iniciador de la huelga, lo denunciamos públicamente, la mina de San Rafael estaba tomada por su gente.



’Han pasado 8 meses de aquel llamado de auxilio AL Presidente de la Republica y lo único que hemos visto es un sinfín de atropellos por parte de Gómez Urrutia. La empresa Americas Gold and Silver Corporation, de origen canadiense, denunció hace semanas ser extorsionada por el legislador de Morena, ya que le exigió el pago de dos millones de dólares por gastos de huelga, de lo contrario la mina no abrirá’, destacó.



Napito no tiene el Contrato Colectivo de Trabajo, aun así, pidió dinero a golpe de amenazas. Tras este relato quedan muchas preguntas en el aire: ¿Qué interés tiene la JFCA de que Napito gane el recuento? La titular de la Junta, María Eugenia Navarrete, permitió estas irregularidades y de ser así, ¿será citada a declarar?



La realidad es que hoy más de 300 mineros de Cosalá perdieron su empleo y difícilmente lo recuperarán, ya que los empresarios de la mina aseguraron que permanecerá cerrada hasta que las autoridades expliquen la actuación pasiva y permisible de la autoridad laboral ante las constantes violaciones de Napoleón Gómez Urrutia….



LA COVID-19 PROVOCA INMENSA PERDIDA DE INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO EN TODO EL MUNDO



Un nuevo análisis de la OIT sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral revela una caída "masiva" de los ingresos laborales y grandes disparidades en materia de incentivos fiscales que amenazan con aumentar la desigualdad entre los países más ricos y los más pobre.



La pandemia de la COVID-19 ha provocado una gran pérdida de horas de trabajo en todo el mundo, que ha dado lugar a su vez a una "drástica" reducción de los ingresos provenientes del trabajo de los trabajadores, según señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reciente análisis de los efectos de la pandemia en el mundo del trabajo.



Los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial han disminuido alrededor de un 10,7%, a saber, 3,5 billones de dólares de EE.UU., en los tres primeros trimestres de 2020, con respecto al mismo período de 2019. Esa cifra no incluye los efectos de las medidas adoptadas por los gobiernos para sustentar el nivel de ingresos.



La mayor reducción tuvo lugar en los países de ingresos medianos bajos, en los que la pérdida de ingresos provenientes del trabajo alcanzó el 15,1%; América, en la que se registró una pérdida del 12,1%, fue la región más afectada.



Según se desprende de los resultados del análisis que figura en el Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo. Sexta edición , la pérdida de horas de trabajo a escala mundial en los primeros nueve meses de 2020 ha sido "sustancialmente mayor" que la prevista en la edición anterior de dicho Observatorio (publicada el 30 de junio).



Por ejemplo, la revisión de las estimaciones sobre pérdida de horas de trabajo a escala mundial para el segundo trimestre (T2) de este año (con respecto al cuarto trimestre de 2019) arroja una pérdida del 17,3%, equivalente a 495 millones de empleos a tiempo completo (para una semana laboral de 48 horas), frente a la anterior estimación del 14%, o 400 millones de empleos a tiempo completo. Para el tercer trimestre de 2020 se prevé una pérdida de horas de trabajo a escala mundial del 12,1% (345 millones de empleos a tiempo completo).



Las previsiones para el cuarto trimestre ponen de manifiesto una situación mucho más desfavorable que la estimada al publicarse la última versión del Observatorio de la OIT . Con arreglo al caso hipotético de referencia establecido por la OIT, cabe prever que la pérdida de horas de trabajo a escala mundial sea del 8,6% en el cuarto trimestre de 2020 (con respecto al cuarto trimestre de 2019), lo que corresponde a 245 millones de empleos a tiempo completo. Ello constituye un aumento del 4,9 por ciento, a saber, 140 millones de empleos de tiempo completo, con respecto a la anterior estimación de la OIT.



Uno de los motivos a los que obedece esa revisión al alza en la estimación de la pérdida de horas de trabajo es que los trabajadores de las economías en desarrollo y emergentes, en particular en el sector informal, se han visto mucho más afectados que en crisis anteriores, como se refleja en el Observatorio.



En el informe se señala asimismo que la disminución del empleo es atribuible en mayor medida al grado de inactividad que al nivel de desempleo, lo que conlleva amplias consecuencias en materia de adopción de políticas.



Pese a que muchas medidas restrictivas en relación con el cierre de lugares de trabajo se aplican actualmente de forma más laxa, siguen existiendo amplias diferencias al respecto en función de la región de que se trate. El 94% de los trabajadores residen en países en los que se sigue aplicando algún tipo de restricción que afecta a los lugares de trabajo, y el 32% en países en los que se ha establecido el cierre de todos los lugares de trabajo, salvo los esenciales.



Disparidad en materia de incentivos fiscales



En la 6.a edición del Observatorio de la OIT se examina asimismo la eficacia de las medidas de incentivo fiscal encaminadas a mitigar los efectos adversos de la pandemia en el mercado laboral.



En los países para los que se disponen de datos pertinentes relativos al segundo trimestre de 2020, cabe establecer una clara correlación al respecto, en virtud de la cual se constata que cuanto mayor es el alcance de las medidas de incentivo fiscal (como porcentaje del PIB), menor es la pérdida de horas de trabajo registrada. En relación con el período anteriormente citado, una intensificación del 1% de las medidas de incentivo fiscal con respecto al PIB anual habría contribuido a mitigar aún más, en un 0,8%, la pérdida de horas de trabajo.



No obstante, pese a que las medidas de incentivo fiscal han constituido una ayuda fundamental para fomentar la actividad económica y mitigar la pérdida de horas de trabajo, su aplicación se ha concentrado en países de altos ingresos, habida cuenta de la limitación de recursos de los países emergentes y en desarrollo para financiar esas medidas.



’Al tiempo que redoblamos esfuerzos para vencer al virus, debemos adoptar medidas a escala lo antes posible para paliar sus efectos en los planos económico, social y laboral. En particular, fomentar el empleo y la actividad empresarial y garantizar los ingresos, " dijo Guy Ryder, Director General de la OIT…..



EN 2021, AÑADIRÁ EL ISSSTE A MÁS DE 4 MIL MÉDICOS RESIDENTES EN UNIDADES DE SALUD



El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que el próximo año el número de residentes aumentará a más de cuatro mil estudiantes en todo el país, con el propósito de contribuir y fortalecer los servicios de salud con más personal médico en beneficio de las y los mexicanos.



Durante la inauguración del ciclo escolar 2020-2022 de la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería (ENEI) y acompañado del Presidente del CEN del SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, el titular del Instituto puntualizó que ’la pandemia demostró la urgencia de fortalecer la seguridad social que ofrece el ISSSTE y en particular sus servicios de salud’, por lo que es de suma importancia contar con más profesionales y mejor capacitados en las unidades médicas.



Destacó la entrega y compromiso de quienes sacrificaron su vida en favor de la salud de los pacientes durante el COVID-19. Este trabajo -dijo- ha demandado un gran esfuerzo institucional, al suplir al 43 por ciento de sus compañeros en las áreas de salud, porque eran población de riesgo y se enviaron a sus casas.



’Los convoco a participar en esta nueva etapa institucional. Hagamos realidad juntos un ISSSTE que pueda brindar servicios de mayor calidad, con más cercanía y solidaridad, el reto es colocar a la derechohabiencia en el centro de nuestros quehaceres. Ustedes que son el corazón del ISSSTE, por lo que seguirán preparándose para brindar un mejor servicio a nivel médico y con perspectiva humana’, señaló.



Ramírez Pineda reconoció el compromiso del personal de enfermería por tomar la decisión de capacitarse, actualizarse, ampliar y profundizar conocimientos, por lo que se consolida la decisión de invertir más en capacitación del personal médico dentro del Instituto.



Por su parte, la directora de la ENEI, María Guadalupe Jara Saldaña, informó que en este nuevo ciclo se integrarán 30 sedes, con un total de 480 alumnos inscritos, en 28 de ellas se realizan cursos postécnicos, en tres se estudia enfermería general y en otras tres se realizan estudios de posgrado.



Ante esta nueva normalidad, indicó, existe un reto adicional que es aplicar la educación con el uso de la tecnología y subrayó que el área de enfermería siempre se ha caracterizado por afrontar las exigencias que se le presentan y salir adelante, lo cual será un factor clave para el éxito de este ciclo. Afirmó que estos desafíos serán superados gracias al apoyo de las autoridades del Instituto, así como los dirigentes del Sindicato.



Agradeció el apoyo de las unidades hospitalarias que decidieron ser sedes de los cursos de la ENEI, sobre todo, durante la pandemia, lo cual les ha generado enfrentarse a retos muy importantes para dar continuidad a las medidas precautorias de enfermeras y enfermeros.



A su vez, el Presidente del CEN del SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, mencionó que la enfermería en México ha sido importante para impulsar el desarrollo de las mujeres y superado retos ante cambios sociales, económicos, demográficos y lógicos, así como desigualdad de género, nueva…..



