Los jóvenes debemos romper con la brecha de desigualdad: Óscar Marroquín

Ante los indicadores alarmantes que colocan a los jóvenes en el primer sitio de delincuencia, deserción escolar, desempleo y pobreza extrema, el dirigente de la organización Ciudadanos en Desarrollo por Guerrero, Óscar Marroquín, mencionó que corresponde a las nuevas generaciones romper con la brecha de desigualdad, con el objetivo de generar bienestar y mejores oportunidades para las y los acapulqueños.



En entrevista exclusiva para Códice 21, con la reportera Dunia Bazán, el también precandidato del PRD en el Distrito 06, del puerto, señaló que los jóvenes serán cruciales para que la voz del pueblo sea escuchada en 2021, ’estoy seguro que llegaremos al corazón de los porteños, porque vinimos desde abajo, sin padrinos políticos y con la firme convicción de servir a los ciudadanos’, expresó.



’Marro’ como le llaman sus amigos, relató que como varios pobladores de su edad o más chavos, creció en circunstancias precarias, pero que desde los siete años de edad trabajó para ayudar con los gastos de su hogar, ’fui uno de cinco hermanos y aunque mi madre siempre tuvo un plato de comida sobre la mesa, no había para lujos y si quería unos tenis o algún cambio de ropa, tenía que trabajar para comprarlos, así que conozco verdaderamente la historia de mi distrito, el cual abarca La Sabana, La Máquina, Ciudad Renacimiento, Las Cruces, Emiliano Zapata, entre otras’, indicó.



Manifestó que siempre trabajó para sostener sus estudios y alentó a los jóvenes a que nada es imposible, y que los sueños sí se vuelven realidad, ’yo vendía paletas en mi colonia cuando salía de la escuela, también fui ambulante en la playa, mesero, cocinero, lavé baños, pero todo ello me enseñó a forjar mi destino, salir adelante y tener éxito, ejemplo que comparto con otros chavos en la misma o peor situación que yo’, acotó.



Comentó que la asociación que encabeza, Ciudadanos en Desarrollo por Guerrero, ha ayudado a miles de personas no sólo con despensas, tinacos, láminas o cuestiones materiales, sino que ha implementado talleres de carpintería, herrería, de cocina, de costura, además de capacitaciones para emprender un negocio y que poco a poco los ciudadanos acapulqueños tengan mejores ingresos y una vida digna, y feliz, concluyó.