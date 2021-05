Los jóvenes son el impulso del país: Citlali Jaramillo

Pachuca, Hgo., a 05 de mayo de 2021.



CITLALI JARAMILLO SEÑALA QUE LOS JÓVENES HAN SIDO SUBESTIMADOS



- Refiere que representan el presente e impulso del país.



- Indica que en Va por Hidalgo existen partidos que construyen, no destruyen.



Aliadas de las causas solicitadas en recorridos y de los grupos representativos, es parte del ideal de la candidata a diputación local por el distrito XII Pachuca, Citlali Jaramillo Ramírez y su compañera de fórmula Jenny Melgarejo.



’Seré su aliada, por supuesto que pelearé por esos proyectos productivos y recuperar lo que nos han quitado, insisto quiero llegar al Congreso para no permitir que nos sigan quitando más, ni un paso atrás, ¡ya basta!, quiero llegar porque tenemos que recuperar insisto, décadas de historia en favor de la gente. Somos partidos que construimos, no destruimos y yo quiero seguir viviendo en paz y tener oportunidades en mi tierra, en mi cuidad, soy una pachuqueña de raíces muy profundas’, expresó Citlali Jaramillo.



Reiteró que es necesario generar la promoción y fortalecimiento de talentos naturales, impulso a los jóvenes, quienes como parte de la propuesta de campaña representan la semilla verde, que permita que con raíces firmes crezca un nuevo ideal para el impulso de la juventud.



Consideró que los jóvenes han sido subestimados, lo cual está equivocado, ya que ellos representan el presente e impulso del país, porque desde las diversas plataformas ellos generan una nueva visión de la realidad.



Jaramillo Ramírez creé que el cambio de idea de darles un sustento a los jóvenes, sin que represente un crecimiento emocional y económico, no está bien enfocado, y es caminando juntos, familia y sociedad con juventud, como se podrá pensar en el impulso al sector.



Llamó a los diversos sectores a trabajar en equipo, porque desde la máxima tribuna del estado de Hidalgo, puede ser su voz, donde se generarán acciones firmes en favor de recuperar lo que han quitado, como lo es la eliminación de recursos para diversos programas del gobierno de Hidalgo, los cuales beneficiaban a los que menos tenían.