Los juegos del hambre

Buena tarde querido lector, gracias por solicitar mis comentarios, no había escrito debido a mi forma de escribir, se que no les va a gustar a muchos, pero muchas gracias por el interés, mi crítica de alguna manera levanta ampollas a algunos o a muchos.



Comienzo diciendo que el ’bicho’ el COVID-19 si existe, tanto que llevaba algunos años guardado en laboratorio, no tanto por probar comida ’exótica’, comerse a Batman, a Spideman, como que no tiene mucho caso comentarlo, quién no comió una rica haburguesa de rata de Burguer Boy, (creo que por eso lo cerraron), los ricos tacos de suaperro de observatorio, los tacos de tripa de gato de Pantitlán, entre muchas cosas que bueno, lista interminable.



Lo que no entiendo y perdón si soy cruel, es por qué no dejaron al virus hacer bien su trabajo o simplemente fue movimiento económico por parte de China, dicen que fue la tercera guerra mundial y la ganó el país asiático sin disparar una bala, destruyeron por completo las bolsas del mundo, eso si compraron todas las acciones posible y tienen presencia en todo el mundo.



Si era un virus para bajar la población, ha sido muy deficiente, si en realidad fuera una pandemia, ya es para que hubieran muerto millones y millones de personas, cosa que apenas superó el millón en todo el mundo, con todo respeto, no es nada para ser tan malo él agente viral.



Los países europeos (Francia, España e Italia) los más afectados, sobre todo por el tipo de población que tienen, personas mayores, ahí si funcionó el virus, ahí si se logró el objetivo a medias, no murieron suficientes personas, se quedó corto.



Por otra parte y en cuestión económica, la ruptura en las negociaciones del petróleo entre Arabia y Rusia, nos dieron el todo el 10 de mayo próximo, devaluando la moneda mexicana y abaratando el barril del petróleo: a México le cuesta producir un barril en 14 dólares y se vendía en 10, ups, las matemáticas fallaron, lo mejor fue el ’berrinche’ que hizo la titular de Energía Rocío Nahle, peor que niña chiquita, no quiero, no quiero y no quiero y háganle como quieran, a los líderes del mundo petrolero, abandonó las negociaciones. da risa y vergüenza, pero bueno.



El aspecto principal, NO SALGAN DE SUS CASAS mensaje de presidencia, pero la ’Meche’ la Viga y la Nueva Viga hasta la Ma… muy llena, sin protección y no con condones, la gente comprando pescados y mariscos, un operativo por parte de la SSC no logró contener a las personas que iban de compras, en un ambiente familiar (toda la familia) hasta el perico iba de colado.



Si no fuera la gente de compras, todo el producto que se echaría a perder, y a los vendedores los dejaría con un déficit negativo, o la gente come y trabaja o se encierra y pierde todo lo que tiene; ya se despidieron a mas de 300,000 trabajadores, se perdieron más de los que se generaron el año pasado y no quiero saber como va a estar nuestra economía por el mes de junio, ya que esto va para largo, muchas personas ya no tienen ingresos.



No llega mercancía a los puertos, todo cerrado, por eso los atracos, el robo de mercancía, preparándose para vender lo robado más a delante, por el momento es difícil o llevarlo al empeño, es un arma de dos filos, sin trabajo no comes, si no comes te mueres, si trabajas te enfermas y puedes morir, dependiendo tu organismo.



Lo mejor de todo o lo único bueno es que el planeta ha descansado del virus, del cáncer llamado ser humano, playas limpias, ciudades sin contaminación, se pudo apreciar la luna rosa y hasta en Argentina se escucharon las trompetas en el cielo del apocalipsis, la NASA explicó que era por el choque del aire frío con el caliente.



Querido lector, como siempre usted tiene la última palabra, mientras, seguiré viendo series, escuchando a Queen, a Elvis, a los de Abajo, Rhythm & Girls, entre muchos otros grupos, los mexicanos, los cuales no tienen actividad pero están presentes en las redes sociales.



No sé que vaya a pasar, me lo imagino, no quiero ser pesimista, yo pensé que este año no le rompían el ’osito’ a Jesús y les valió, si se lo rompieron en Iztapalapa, que raro, no hubo amnistía, que pena, veamos que nos depara el destino y querido lector haga lo que crea que es mejor para usted, quien soy yo para decirles lo que tienen que hacer.