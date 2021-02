Los libros en la historia humana (I)

Para una sociedad civilizada, lo más importante en su historia son las bibliotecas y los libros guardados en ellas. En ellos se han encontrado los ritos y leyendas, idiosincrasia y modismos del lenguaje, las hipótesis y teorías que le han servido en su avance o prosperidad; sin olvidar que las primeras bibliotecas fueron las cavernas y los primeros ’libros’ o mensajes fueron las pinturas rupestres y que las señales gestuales fueron las formas originales de expresar y transmitir mensajes. Este es todo un tema a investigar, por lo que trataremos de ser concretos en nuestras referencias.



Luego vendría la palabra hablada, que es la manera más antigua de comunicarse o contar el presente y pasado; mediante fórmulas de valor mnemotécnico se estructuraban narraciones, que pasaban de generación en generación como valiosa herencia cultural de los diversos grupos humanos; esas reglas ayudaban tanto a la memorización como a la difusión de los relatos. Por ejemplo: los poemas homéricos , que han merecido valiosos estudios sobre el particular, posiblemente gran parte de las tradiciones y leyendas han tenido semejante inicio, pero la mayoría de las veces era el narrador quien en función de sus intereses la deformaba de una u otra forma.



Como vemos, la humanidad ha tenido que hacer frente a la forma de preservar y transmitir su cultura, sus creencias y conocimientos en el transcurso del tiempo; en cuanto a la historia del libro, se remonta a las primeras manifestaciones pictóricas de las pasadas generaciones: las pinturas rupestres del hombre del paleolítico, con un simbolismo, posiblemente de significados mágicos, estas pinturas muestran animales, cacerías y otras escenas cotidianas del entorno natural del ser humano de aquellos tiempos, impactado por las fuerzas de la naturaleza, estos son el más antiguo de los primeros documentos impresos que se conservan en las mejores bibliotecas.



Lo primero que evoluciono fueron los ’libros’, fue posible en la medida que se utilizaron diversos materiales y la misma historia nos recuerda que la primera biblioteca debidamente clasificada, fue la de Alejandría, altamente especializada en diversas ciencias, principalmente en astronomía y matemática; pero ahora ya se cuenta con bibliotecas híbridas. Libro del latín liber, libri, es una obra impresa, manuscrito o pintada en una serie de hojas de papel el pergamino, u otro material, unidas por un lado, es decir, encuadernadas y protegidas con tapas, llamadas cubiertas. Según la definición de la Unesco, un libro debe poseer: 1) veinticinco hojas como mínimo, pues de veinticuatro hojas o menos sería un folleto; 2) de una hasta cuatro páginas se consideran hojas sueltas y 3) se llama «libro»: a una obra de gran extensión publicada en unidades independientes, llamados tomos o volúmenes. Pero también se llama

«libro», a cada una de las partes de una obra, aunque físicamente se publiquen todas en un mismo volumen un ejemplo sería: los libros de la biblia.

Esta definición no queda circunscrita solamente al material impreso o de los soportes físicos, ante la aparición y auge de los nuevos formatos documentales y especialmente de la World Wide Web, el libro digital o libro electrónico, conocido como e-book, que se está incrementado su uso en el mundo del libro y en la práctica profesional bibliotecaria y documental, pero además, el libro también puede encontrarse en formato audio, en cuyo caso se denomina audiolibro. Esta nueva forma se ha visto favorecida por el aumento en las Universidades que están utilizando las tesis de los alumnos al egresar y lo registran legalmente, poniéndolo a disposición en sus bibliotecas, en las públicas y algunas oficinas gubernamentales; esto, permite el intercambio con otras instituciones educativas y culturales, incluso de un país a otro.

La escritura. Por tratarse de una historia lejana en el tiempo, sólo haremos una ligera crónica de como surgió el libro: Las antiguas civilizaciones inventaron su escritura y fue cuando el hombre de aquellos ayeres utilizó diversos soportes de escritura, por ejemplo: tablillas de arcilla, placas de hueso o marfil, tablas de madera, papiro, tablillas enceradas, pieles curtidas, etc; antiguos vestigios de escritura se encuentran hacia finales del IV milenio a. C., en el Antiguo Egipto, jeroglíficos y en Mesopotamia, eran signos cuneiformes, que usaron los pueblos sumerios: arcadios, asirios persas y los babilonios. Y fue la escritura egipcia, que perduró más de tres milenios, eran jeroglíficos, que representaban ideas abstractas, objetos, palabras, sílabas, letras, números, etc. los hititas y los aztecas tuvieron tipos propios de escritura.



Respecto a la cultura azteca, el maestro Alfonso Caso, nos dice: ’Los aztecas trataron de explicarse los fenómenos celestes. Esto los llevó a observaciones precisas, que consignaron en sus monumentos y en sus códices, en donde consta el grado de adelanto a que había llegado la ciencia astronómica entre ellos, y a la formación de un calendario, indudablemente producto de las culturas más viejas que les habían precedido y que, aunque inferior al admirable cómputo maya, todavía no sobrepasado por nuestro actual sistema calendárico, tienen sin embargo, elementos que lo caracterizan como un extraordinario desarrollo científico’ .

La escritura China: Está documentado que es la escritura china la más antigua que se conoce, de 50,000 inscripciones sobre conchas de tortuga que incorporan 4,500 caracteres distintos, y data del 1,400 a. C. en un yacimiento de Xiaotun, provincia de Henan. Pero los primeros libros reconocibles de China corresponden al siglo VI a. C., los rollos de finas tiras de bambú o madera grabados con tinta indeleble y atados con cordel, textos que servían principalmente a causas institucionales, era la obra de funcionarios civiles o militares .

La historia dice que desde Confucio 551-479 a. C., los libros se convirtieron en importantes instrumentos de aprendizaje y que se escribieron tratados de: filosofía, medicina, astronomía y cartografía, luego la seda se usó mucho como soporte para escribir, la tela era ligera, resistente al clima húmedo, absorbía bien la tinta y proporcionaba al texto un fondo blanco, sin embargo, era mucho más cara que el bambú y en ocasiones se hacía una copia en bambú antes de grabarse en seda los textos.

Según la tradición china, usaron trapos viejos, cáñamo, corteza de árbol y redes de pescar, pero el papel tardó cientos de años en reemplazar al bambú y la seda, fue hasta finales del siglo II d. C. que la corte imperial lo usó en cantidades importantes; esta innovación no se propagó fuera de China hasta el 610 d. C. Y a mediados del siglo VIII los chinos inventaron la impresión xilográfica, es decir, grabado en madera, y la necesidad de reproducir un gran número de textos e imágenes budistas, calendarios, manuales de adivinación y diccionarios, lo que promovió la propagación de la xilografía.



El primer libro impreso chino que se ha encontrado es el: Sutra del diamante con fecha del año 868 d. C. y también fueron los impresores chinos quienes crearon los tipos móviles hacia el siglo XI. A diferencia de las lenguas europeas, el chino escrito requiere miles de caracteres únicos, lo que hace mucho más eficaz los bloques de madera individuales que los enormes conjuntos de tipos reutilizables, la caligrafía china conservó su prestigio, era un arte, el resultado es que a finales del siglo XV, China había producido más libros que el resto del mundo junto.



Corea: Los relatos de la obra xilográfica más antigua encontrada hasta nuestros días, es el Dharani Sutra de Corea, con fecha de 751 a. C.; el budismo chino y coreano fue el vehículo que trasmitió la xilografía a Japón. Pero Corea realizó muchos otros avances que revolucionaron la manera de imprimir y en consecuencia el libro. La obra del año 1239 describe el método utilizado y termina diciendo: ’impreso para la eternidad con caracteres de nueva fabricación’. Más tarde el rey Taejong puso en funcionamiento un taller que contribuía a la difusión de la escritura y en 1403, el tercer año de su reinado, se restableció la fundición nacional y en Jujaso, es donde se fabricaban caracteres móviles de imprenta y realizó la primera fundición de tipos móviles en bronce.

Por eso el libro se convirtió en la herramienta primordial de los esfuerzos de alfabetización que, incluso llegaron a las provincias y pueblos lejanos. Los niños varones tenían que seguir las clases que les inculcaban las nociones básicas como la escritura y la lectura. Sin duda alguna la dinastía Joseon fue el gran periodo para los libros coreanos, se sabe de 32 fundiciones de caracteres móviles metálicos y más de 350 modelos diferentes.

Egipto: En Egipto se fabrico el papiro y lo exportó a todo el mediterráneo, se usaba para plasmar textos en Egipto, Grecia y Roma. La fabricación del papiro era complicada y dado que las láminas de papiro estaban hechas de dos capas superpuestas, por cada cara discurría una veta distinta, de ahí que se denomine recto donde el grano discurría de forma horizontal y verso en donde el grano discurría en vertical, sin embargo, solo se escribía en la cara interna que era la más lisa y las láminas se pegaban para hacer el tradicional rollo de papiro que se encontraron en la biblioteca de Alejandría; ’Pero es a partir del siglo I d. C. cuando el pergamino comenzó a competir con el papiro, se cree que surgió en Pérgamo, en la actual Turquía; un pequeño testimonio es el templo de Horus, donde en uno de los muros están los títulos de 37 libros que eran parte de las bibliotecas ’.

Grecia: La escritura alfabética hizo más accesible la lectura y la escritura. El alfabeto griego se desarrolló en el siglo VI y V a. C., El uso de la escritura se incrementó en Atenas. y hacia el siglo V a. C.; entre los griegos, no se vendían encuadernados sino enrollados y en Atenas los libreros tenían tiendas públicas y en ellas se reunían los literatos para leer los libros nuevos que se escribían.

Roma: Entre los romanos se conocían las siguientes profesiones relacionadas con los libros: los copistas de libros, llamados librarii; los encargados de venderlos bibliopolæ y unos esclavos instruidos en el arte de encolarlos o pegarlos, conocidos con el nombre de glutinatores. En tiempo de Augusto los vendedores de libros, bibliopolæ, se introdujeron en Roma y comenzaron a verse tiendas de libros, que solían estar cerca de la entrada de los templos y de los edificios públicos, y en particular en el foro romano.

En la Roma imperial los escritos podían encontrarse en todas partes, la administración cotidiana produjo un flujo constante de documentos, la alfabetización rudimentaria era habitual, incluso en las clases bajas, en el siglo III d. C. ante el declive del imperio romano y las invasiones bárbaras causaron una contracción de la cultura escrita, por ello muchas instituciones escolásticas cayeron. ’Ya en los primeros siglos de la era cristiana apareció el códice, importante y perdurable revolución de la historia del libro; era más compacto y fácil de manejar que los rollos, podía utilizarse ambas caras del papel, lo que le permitía contener más texto; aunque el códice tenía claras ventajas, el rollo siguió en uso durante varios siglos ’.



Copista del siglo XV

La edad media. Antes de la invención de la imprenta era muy costosa la adquisición de una obra importante y se vendía lo mismo que una heredad o casa, por medio de la escritura pública y bajo condiciones particulares. Los historiadores citan muchos ejemplos de lo escasos que eran los libros y de lo caro que se vendían en Europa. Los monasterios contribuyeron con este y otros medios a la conservación de muchos escritos y documentos importantes que se salvaron, en aquellos monasterios donde se refugiaron y encontraron acogida las ciencias y las letras.

El libro antiguo. Como se explico en la página uno: comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en determinado material que forman un volumen ordenado, se puede dividir su producción en dos grandes períodos: desde la invención de la imprenta de tipos móviles hasta 1801 y el periodo de producción industrializada. Así libro antiguo, es aquel que fue producido en el período manual de la imprenta, es decir, que fue impreso con tipos móviles metálicos, estos libros fueron publicados desde la creación de la imprenta en el siglo XV hasta el siglo XIX.

La aparición de la imprenta de tipos móviles en 1444, revolucionó el proceso de producción del libro. Pero también existían otras circunstancias que ayudaron a la propagación del libro impreso; y el auge de las universidades desarrolló un mercado más amplio para los libros entre las élites intelectuales laicas y religiosas. Se puede establecer una cronología del libro antiguo dividida en siglos, tomando como base ciertas características comunes en un siglo determinado: Incunables siglo XV; Renacentistas siglo XVI; Barroco siglo XVII y Neoclásico siglo XVIII; El Ilustrado ya corresponde al siglo XIX.

El auge del libro. En la producción de libros en Europa, ’la invención de la imprenta por Gutenberg fue decisivo en el siglo XV’ ; con esta invención y el desarrollo del papel así como la aparición de centros de divulgación de las ideas son las que permitieron la aparición del escritor profesional que depende de editores y libreros, y no solamente del subsidio público, de los nobles o de los hombres acaudalados.

La censura de libros. Otro factor que fomentó el aprecio por los libros fue la censura, que si bien solía ejercerse también en periodos anteriores a los siglos XVII y XVIII, en esta época es cuando adquiere mayor relevancia, puesto que los libros se producen por millares, aumentando en esa proporción la difusión de ideas que el Estado y la Iglesia no querían que se divulgaran; por ejemplo, en 1757 se publicó en París, un decreto que condenaba a muerte a los editores, impresores y autores de libros no autorizados.



Confección de un libro. Así llegamos a lo que la misma literatura nos relata respecto a las partes de un libro: es impreso en grandes hojas de papel, donde se alojan 8 páginas a cada lado; cada una de estas grandes hojas es doblada hasta convertirla en una signatura de 16 páginas. Las signaturas se ordenan y se cosen por el lomo. Luego este lomo es redondeado y se le pega una malla de tela para asegurar las partes, las páginas son alisadas por tres lados con una guillotina y el lomo pegado a una tapa de cartón, esta tarea se realiza en serie.

Cuando las hojas no son alisadas mediante un proceso de corte, se habla de un libro intonso, y las imprentas más modernas pueden imprimir 16, 32 y hasta 64 páginas por cara de grandes hojas, se corta y se las dobla. Algo importante, los avances en el desarrollo de software y las tecnologías de impresión digital han permitido la aplicación de la producción bajo demanda al mundo del libro, y lo moderno, es que las librerías electrónicas están ofertando libros que no son fabricados hasta que son vendidos, lo que es posible solo por al darlo de alta en los sistemas de producción de compañías internacionales como Lightning Source, Publidisa, Booksurge, Anthony Rowe, entre otras.

El libro electrónico. En 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico. Fue Michel Hart el impulsor del Proyecto Gutenberg, que consistió en la creación de una biblioteca digital gratis, con obras de autores diversos; en 1981 llegaría otro avance, cuando sale a la venta el primer libro electrónico: Random House’s Electronic Dictionary, y en marzo de 2001 aparece el libro digital conocido como eBook, que alcanzó su máxima expansión gracias al novelista Stephen King, que saco al mercado cultural su novela Riding the Bullet; esa obra fue todo un fenómeno de venta, porque en solo 48 horas, vendió 400, 000 copias, y al mes siguiente, Vladímir Putin, dio a conocer a través de Internet sus memorias, y comenzaron a aparecer editoriales electrónicas, ello propicio que las tiendas virtuales incorporan libros electrónicos en sus catálogos, fomentando la lectura por este medio moderno de manera inusitada.

Partes del libro. Finalmente, la misma literatura nos relata de este tema lo siguiente: el libro se compone de sobrecubierta, aunque no todos los libros la tienen, pero es relativamente frecuente; la cubierta: se llama también "pasta", constituye el aspecto externo del libro y se extienden por la cubierta, lomo y la contracubierta, es donde se imprimen los datos de título, número o tomo de una colección, el autor, logotipo de la editorial, etc. Guardas: hojas que unen las tapas con el resto del libro; página de derechos de propiedad o de créditos, Reverso de la portada; es la página de propiedad literaria o copyright, editor, fechas de las ediciones del libro, reimpresiones, depósito legal, título en original si es una traducción, créditos de diseño, etc.



Las hojas de cortesía o de respeto son: folios en blanco que se colocan al principio y al final del libro; anteportada o portadilla: va antes de la portada y se pone el título; contraportada, página par posterior a la portadilla, generalmente blanca; portada, se indican los datos del libro; folios en blanco que se colocan al principio y al final del libro se indican los datos del libro; Índice es una lista ordenada que muestra los capítulos, artículos materias u otros elementos del libro.

Preámbulo: presentación o cuerpo de la obra: conjunto de hojas que constituyen el texto del libro; página; cada una de las hojas con anverso y reverso numerados; cita: dedicatoria; texto con el cual el autor dedica la obra, se suele colocar en el anverso de la hoja que sigue a la portada. Esto no se debe confundir con dedicatoria autógrafa del autor que es cuando el autor de su puño y letra, dedica la obra a una persona concreta. Paratexto: epígrafe, prólogo, o introducción, es el texto previo al cuerpo literario de la obra: capítulo, bibliografía, colofón, epílogo, biografía. En algunos casos, se costumbra agregar una página con la biografía del autor y/o el ilustrador de la obra.



*Secretario General del Club Primera Plana y Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.