Los llamados a la unidad y los aspirantes por Chilapa

Si Mario Moreno Arcos ha insistido en la convocatoria a los militantes de su partido de fortalecer la unidad, y finalmente los dirigentes de ese instituto político han mandado mensajes de que han consolidado acuerdos que los unen, como la foto de Moreno Arcos y Manuel Añorve, lo deseable es que en los municipios y distritos suceda lo mismo.

Es decir, los dirigentes locales deben pugnar porque los procesos de selección sean sin conflictos políticos y abstenerse de meter cizaña donde no deben hacerlo por intereses personales.

Eso está visto en varios municipios donde ya se tiene los prospectos a competir por la alcaldía, respetando los acuerdos que firmaron el PRI y PRD, acerca de lanzar al ruedo a un prospecto del partido que tiene en este momento la presidencia municipal.

Y donde esta unidad corre riesgo de perderse es en Chilapa, porque pese a que ya se traía un acuerdo de que el prospecto que concita el apoyo de las fuerzas políticas es Aldy Esteban Román, quien es bien visto por la población votante.

Además, cuenta con una trayectoria que le da legitimidad para aspirar a dirigir los destinos de ese municipio de la Montaña.

Solo que como en ocasiones pasa, hay quienes no aceptan los acuerdos y deciden romper esa unidad, como es el caso de Leocadio Ávila Palacios quien insiste en que él debe ser el candidato, promovido por una expresidenta municipal de Chilapa.

Si algo deben aprender los priistas chilapeños, es del ejemplo de Manuel Añorve Baños, quien ha procesado el resultado de las mediciones de posicionamiento y ya está sumado a la candidatura de Mario Moreno.

Al menos eso se infiere cuando posan juntos para las fotos.

Por su parte, Aldy Esteban Román ha insistido en que esperará los tiempos y formas para buscar ser el candidato.

Sabe que la unidad es fundamental en todo proceso electoral, por eso ofrece ser respetuoso durante el proceso de selección de candidatos.

Además, pone su suerte a la decisión de la población de Chilapa, quien deberá calificar su actuar como funcionario en distintos cargos en la administración municipal.

Aldy y Jesús Parra pueden hacer una buena mancuerna en el proceso electoral, ya que el segundo dejará la presidencia municipal para ser candidato a diputado local del distrito 25, con la seguridad de que puede obtener el triunfo.

El distrito 25 abarca los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, con 94 secciones electorales, donde Chucho Parra apuesta su capital político obtenido con el gobierno que ha realizado en la conocida Atenas del Sur y que, gracias a los resultados, pudo reelegirse sin ningún problema.

Vale la pena recuperar un párrafo de lo dicho por Mario Moreno durante la reunión con Manuel Añorve, donde externo tener ’la fe, la decisión y la confianza de trabajar incansablemente por la unidad y allí les quiero ver a todas y todos, construyendo y trabajando desde las bases.’

’Sabré reconocer el valor, la constancia y el esfuerzo de quien trabaja y se compromete’, indicó.

Así que quienes aspiran a un cargo en el PRI deben cuidar de no romper lanzas por tratar de imponerse, y deberán mostrar algo de humildad y compromiso con su partido, que tiene la oportunidad de recuperar espacios perdidos, pero eso solo será posible con trabajo conjunto.