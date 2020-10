Los maestros son el eje articulador de grandes movimientos y llevan la consciencia social a las comunidades de Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

Con la convicción de que no se debe dejar de escuchar al pueblo y continuar impulsando el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado con licencia Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros realizó una visita a la ciudad de Tlapa de Comonfort, donde sostuvo reuniones con maestros, representantes del gremio periodístico y con la senadora Nestora Salgado García.



En una primera reunión con habitantes de distintas comunidades de esta región de la Montaña Alta, Sandoval Ballesteros recordó el esfuerzo que se ha hecho para construir este Movimiento cuyo principal objetivo es cambiar la vida pública del país.



El exfuncionario federal recordó las recientes detenciones de Salvador Cienfuegos, Emilio Lozoya y Rosario Robles, funcionarios de primer nivel del gobierno anterior que sirven de botón de muestra para descubrir cómo la corrupción caló en lo más profundo del sistema, con la consabida afectación al pueblo.



Dijo que el reto del gobierno actual es cambiar la vieja estructura institucional, e invitó a cada uno a asumir el reto y enarbolar la lucha en la entidad. ’Andrés Manuel irá adelante y el pueblo de Guerrero atrás empujando la Cuarta Transformación del País’, enfatizó.



En conferencia con periodistas, Pablo Amílcar fue cuestionado sobre el gran rezago que hay en la Montaña en índices de desarrollo humano, educativo, salud y muchos aspectos, a lo que respondió:



’Necesitamos revertir estas adversas condiciones, porque esto no es natural; no es normal que la Montaña esté rodeada de tanta riqueza y sumida en la miseria. Esto es algo que se construyó así por muchos motivos, particularmente por intereses personales de la clase política que supo lucrar con la pobreza. Necesitamos urgentemente cambiar esa construcción social’, expuso.



En reunión con representantes del sector magisterial, Pablo Amílcar Sandoval reconoció que Guerrero es un estado de maestros, quienes son un eje articulador de grandes movimientos y llevan la consciencia social a las comunidades a lo largo y ancho de Guerrero.



Mencionó que aunque es un sector con mayor inversión pública, el magisterio sigue sin tener condiciones óptimas en las escuelas, lo que hace razonable las grandes luchas que han emprendido.



’Debido a la política neoliberal, se empobreció el salario del sector educativo; se ha castigado mucho a los maestros; el factor de cohesión social que significaba el magisterio se ha ido minando al quitarles sueldos, prestaciones y otros derechos, dejándolos en condiciones precarias’, lamentó.



En el marco de esta visita al Corazón de la Montaña, Pablo Amílcar Sandoval sostuvo un encuentro con la senadora Nestora Salgado García, ampliamente conocida en esta región, y con quien coincidió en que a Guerrero le espera un futuro próspero.