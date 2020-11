Los mayores contagios de Covid-19 ocurren en mercados y en el transporte público: COPARMEX

www.guerrerohabla.com



Tras manifestar que comparte las nuevas restricciones que estableció el gobierno del estado para disminuir los contagios de coronavirus, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, dijo que es necesario poner mayor atención en los mercados y en el transporte público por ser los principales focos de contagios de covid-19, a lo que se suma la necedad de la gente de no aplicar las medidas sanitarias.

El líder de los empresarios en la capital del estado sostuvo que los contagios de covid-19 no están en el comercio local, porque 9 de cada 10 establecimientos cumplen los protocolos sanitarios, mientras que en el transporte público y en los mercados la situación es muy diferente.

Por ello consideró que es necesario que haya una mayor atención para que los transportistas cumplan también los protocolos establecidos, y que en los mercados se eviten las aglomeraciones.

Moreno Temelo sostuvo que una gran cantidad de contagios de covid-19 en Chilpancingo, tienen su origen en la necedad de la gente de no utilizar las medidas sanitarias como el cubrebocas y la sana distancia principalmente.

El dirigente de la Coparmex en Chilpancingo dijo que comparte las nuevas restricciones que estableció el gobierno del estado que entraron en vigor el pasado lunes, toda vez que permitirá reducir los contagios para llegar al mes de diciembre en mejores condiciones.

Recordó que cuando la Secretaría de Salud federal determinó otorgarle al estado el semáforo epidemiológico amarillo, en Guerrero hubo un relajamiento de la gente que comenzó hacer su vida normal, y a los 14 días comenzaron los rebrotes con la detección de muchos casos positivos y el aumento en la demanda de hospitalización.

Insistió en que es necesario que la población tenga una mayor voluntad y participe aplicando las medidas preventivas para abatir los contagios, pues de lo contrario la pandemia persistirá con consecuencias hasta fatales, porque de muchos es sabido que el virus covid-19 le ha quitado la vida a mucha gente.

Sostuvo que la necedad de la gente de no utilizar el cubrebocas, en cierta forma afecta al sector económico, porque entre más contagios son más drásticas las medidas que se aplican para combatir la propagación del virus.

’Es la necedad de la población de no querer llevar a cabo las medidas preventivas, lo que ha estado ocasionando que el sector económico también se vea afectado, ya no nada más en el tema de salud que es lo más importante’, indicó.

Si bien las medidas aplicadas a partir del pasado lunes son de alguna manera dolorosas, son necesarias para que todos lleguemos al mes de diciembre sin crisis de salud.

Anticipó que en diciembre será complicado contener a la gente ’por más que le pongan medidas restrictivas, por lo que yo prefiero que se cierren ahorita un tanto las actividades, y no que en diciembre haya un rebrote y nos impida trabajar un poquito más abiertos’.

En relación al cierre de gimnasios dijo que si bien esos espacios contribuyen a la buena salud, el problema es que operan en lugares cerrados en donde la gente transpira, jadea y elimina líquidos.

El presidente de la Coparmex Chilpancingo dijo que ya llegó el momento de ser adultos responsables para eliminar el virus covid-19. Consideró que ya es momento de sacar adelante la economía y que mejore la salud pública que es lo más importante.