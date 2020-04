Los mejores materiales para hacer mascarillas caseras

www.guerrerohabla.com



Producción: Pablo Cantudo



Ciudad de México. 23 abril, 2020.-Ahora que las autoridades sanitarias recomiendan llevar mascarillas higiénicas para evitar contagiar el coronavirus (sobre todo personas asintomáticas) y ante el desabastecimiento de este producto, como última medida si no tenemos mascarillas higiénicas, podemos hacernos las nuestras en casa. Eso sí, serán menos eficaces.



Por el momento, las recomendaciones que se están haciendo van en la línea de reservar las mascarillas autofiltrantes, es decir las que llevan las siglas FFP, a los sanitarios. Este tipo de mascarilla protege a la persona que la porta de contagiarse de coronavirus pero no a los demás de ser contagiados, pues no filtra el aire exhalado. Las higiénicas o de barrera sí protegen de contagiar a los demás pero no evitan el contagio de quien la lleva.



Si llegados a este punto hemos decidido fabricarnos en casa nuestras propias mascarillas higiénicas, debemos saber que existen materiales más o menos efectivos para su confección. Los más filtrantes por orden de mayor a menor son los siguientes: bolsa de aspiradora (86% de efectividad), paño de cocina (73%), mezcla de algodón y poliéster (70%), funda de almohada antimicrobiana (68%), lino (62%), funda de almohada (57%), seda (54%), camiseta 100% de algodón (51%) y bufanda (49%). Eso sí, hay que tener en cuenta que unos tejidos pesarán más que otros y que podrán ajustarse más o menos a la cara.



Estos datos proceden de un estudio publicado el 22 de mayo de 2013 en la revista Disaster Med Public Health Preparedness de la Universidad de Cambridge, cuyo objetivo era comprobar si las mascarillas caseras podían ser una alternativa a las comerciales a la hora de proteger frente a una pandemia de gripe. En la investigación se evaluó la capacidad que tenían una serie de materiales domésticos para bloquear los aerosoles bacterianos y virales. Lo que se vio fue que la mascarilla quirúrgica siempre era la mejor opción, aunque las caseras también podían reducir el número de microorganismos expulsados. Estas últimas no aseguraban el mismo ajuste que las quirúrgicas.



Los investigadores finalmente concluyeron que una mascarilla casera solo debía ser el último recurso para prevenir la transmisión por gotitas de los individuos infectados, pero que sería mejor que nada.



Los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela para reducir la propagación del coronavirus, incluso si son confeccionadas en casa. Las quirúrgicas y las autofiltrantes las reservan a los sanitarios.



Así es cómo recomiendan hacer una sencillísima máscarilla casera.



Referencias: https://www.cambridge.org/core/terms Copyright & 2013 Society for Disaster Medicine and Public Health, Inc. DOI: 10.1017/dmp.2013.43 . https://doi.org/10.1017/dmp.2013.43



Recommendation Regarding the Use of Cloth Face Coverings, Especially in Areas of Significant Community-Based Transmission https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html

