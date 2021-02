Los mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl

Una parte importante del Super Bowl es el espectáculo del medio tiempo, en el que los artistas más populares del momento realizan un breve concierto mientras los equipos hacen una pausa para disputar los últimos dos cuartos del partido.



El show del medio tiempo (Halftime show, en inglés) con artistas de talla internacional se realizó por primera vez en 1991 en el Super Bowl XXV con la participación de la banda New Kids on the block y algunos personajes de la firma de entretenimiento Disney. Desde entonces, cada entretiempo genera expectativa por el espectáculo sobre el campo. Aquí te presentamos los mejores cinco shows de la historia de los Super Bowl.

Los artistas del momento se presentan durante aproximadamente 12 minutos, pero para el Super Bowl LV entre los Buccaneers de Tampa y los Chiefs de Kansas City, el cantante y compositor canadiense The Weeknd se encargará de realizar un espectáculo que durará 24 minutos.



5.- Prince – Super Bowl XLI (Chicago Bears contra Indianápolis Colts)

La fuerte lluvia que cayó en el estadio de los Delfines de Miami no opacó el espectáculo de Prince, quien estuvo acompañado por la banda de la Universidad Agrónoma y Mecánica de Florida.



El intérprete utilizó cuatro guitarras durante el concierto, cuyo escenario mostraba el símbolo del cantante con tonalidades púrpuras. Para acompañar el clima que se vivía en el estadio, Prince cerró con la canción Purple Rain.

4.- Lady Gaga – Super Bowl LI (Atlanta Falcons contra New England Patriots).

Desde el comienzo de su presentación, Lady Gaga llamó la atención tras lanzarse desde el techo retráctil del NRG Stadium. Así como The Weeknd, la cantante no tuvo invitados especiales durante su show de medio tiempo. Interpretó seis canciones, entre las que destacaron Bad Romance Poker Face y Million Reasons.





3.- Madonna – Super Bowl XLVI (New England Patriots contra New York Giants)

A diferencia de Lady Gaga, Madonna tuvo como artistas invitados a LMFAO, Nicky Minaj y CeeLo Green. También estuvo presente el Cirque du Soleil en el terreno de juego. La Reina del Pop realizó un remix de su sencillo “Music” con la canción “Party Rock Anthem” de LMFAO. El cierre de su actuación incluyó la frase World Peace en el escenario después de interpretar “Like a Prayer”.





2.- Katy Perry – Super Bowl XLIX (Seattle Seahawks contra New England Patriots).

El show de Katy Perry fue un breve recorrido por su progreso musical. Comenzó cantando “Roar”, su sencillo más reciente en aquel momento, mientras “domaba” a un león mecánico. Luego cambió a éxitos más añejos como “Teenage Dream” y “California Gurls” con un escenario e indumentaria más primaveral. Terminó su presentación con “Firework” al compás de fuegos artificiales.