*Chilapa, reduce índices delictivos

*Los mensajes de Muñoz Ledo y la renuncia de Pablo Amílcar



Hay municipios que en años anteriores atravesaron por altos grados de violencia e inseguridad, como Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.

Pero esos datos han quedado atrás.

Y eso lo dice Leonel Cota Montaño, quien es secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el funcionario federal, Guerrero tiene una tendencia firme y se consolida en la reducción de indicadores delictivos, así como un mejoramiento de la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

De los municipios que han reducido sus niveles de inseguridad, destaca Chilapa.

La incidencia delictiva y de violencia que tanto daño causó a este municipio hoy reducido rotundamente.

Aunque hay quienes aseguran lo contrario, sin embargo, no hay manera de desacreditar esta información, pues es aportada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde el gobernador Héctor Astudillo Flores ha señalado que esto es resultado del trabajo diario y coordinado de las instituciones de seguridad federal y estatal como Sedena, Semar, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y la Guardia Nacional.

Valga mencionar que en estas sesiones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se da puntual seguimiento a los a los municipios de Acapulco, Taxco, Iguala, Chilapa, Zihuatanejo y Chilpancingo donde se ha disminuido de manera general, los indicadores delictivos.

En dicha Mesa el gobernador pide a los alcaldes que mejoren y certifiquen sus cuerpos policíacos, de acuerdo a lo establecido por el reglamento de la Guardia Nacional, así como utilizar de forma correcta los recursos del FORTAMUN para mejorar y equipar sus instituciones de seguridad municipal.

De acuerdo a Cota Montaño Guerrero ha mejorado la capacidad operativa de la Policía Estatal, así como el número de elementos.

Respecto a los resultados en Chilapa, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, señala que Chilapa presenta una disminución de inseguridad del 32.99 por ciento de enero al mes de agosto en comparación con el mismo periodo del año 2019.

Claro que habrá que mencionar los buenos oficios del presidente municipal Jesús Parra García, quien ha dado buenos resultados durante estos dos años de gobierno, tanto en seguridad como en obras, y en la atención al Covid-19.

Su gobierno es reconocido porque ha mantenido muy bajo el nivel de contagio en su municipio, algo que no sucede en otros lugares del estado.

Y seguramente eso destacará en su segundo informe de labores, próximo a realizarse.

Chilapa, al igual que Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco comparten el porcentaje de disminución, que es del 32.99 por ciento de enero al mes de agosto en comparación con el mismo periodo del año 2019, mientras que en todo el Estado la disminución es del 22.37 por ciento.

Hay que mencionar que Jesús Parra es un alcalde muy activo y que por esa cualidad suya, tiene mucho futuro en el mundo de la política a nivel estatal, por lo que a nadie sorprenda que próximamente se le vea haciendo talacha política por algo de mayor trascendencia.

El alcalde, el día de ayer, junto con su equipo de trabajo, inauguraron obras por más de 12 millones de pesos, consistentes en ampliación de drenaje sanitario, ampliación de agua potable y la construcción de la Avenida Municipio Libre, en la cabecera municipal.

Con un monto de más de 12 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez, que preside Jesús Parra García, dio inicio a las obras: ampliación de drenaje sanitario, ampliación de agua potable y construcción de concreto hidráulico en la Avenida Municipio Libre, de la cabecera municipal.

Parra García anunció que próximamente se realizarán trabajos en el Jardín Central y otras Avenidas importantes de la ciudad de Chilapa, para beneficiar a los habitantes de Chilapa.

LA RENUNCIA DE PABLO AMÍLCAR. Después de que Porfirio Muñoz Ledo, quien prácticamente está en la ruta de ser el líder máximo de Morena, diera línea para Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y para Félix Salgado Macedonio, al señalar que de los dos saldrá el candidato de Morena, de inmediato el delegado federal presentó su renuncia.

El ahora exdelegado anunció que su pretensión es buscar la candidatura a gobernador por Morena, su partido.

El lío es que a Muñoz Ledo se le olvida que los aspirantes no solo son estos dos personajes, sino que también está Adela Román Ocampo, presidenta municipal de Acapulco, quien también ha mencionado que va a buscar la candidatura de su partido, pero que es algo que no le quita el sueño y lo toma con calma, mientras sigue trabajando para dar resultados en el puerto, como lo ha venido haciendo, y atendiendo la crisis de salud por la pandemia de Covid-19.

Tampoco hay que olvidar a Luis Walton, quien también busca ser ungido candidato, y que salió de Movimiento Ciudadano para encabezar la candidatura a gobernador por Morena.

Y además cuenta con un buen porcentaje de morenistas que no lo ven mal en sus aspiraciones.

Walton, como aspirante externo podría sumar a un porcentaje de MC a su candidatura.

Otra aspirante es Bety Mojica, quien viene en los prospectos del PT para, mediante la alianza PT-Morena, pueda ser candidata.

La prospectiva que maneja el PT es que Morena debe aprovechar la capacidad competitiva de Bety Mojica para hacerla su candidata en Guerrero, y con la posibilidad de que la selección por paridad de género puede corresponder a mujer.

Habrá que poner atención a Bety Mojica, una política muy hábil y constante para concretar los proyectos que enarbola.

Hay que decir que Porfirio Muñoz Ledo sin ser aún el presidente de Morena ya está metido en la selección de candidatos, y puede complicársele si solo manda mensajes a sus aliados y deja fuera a quienes son aliados de otras fuerzas políticas dentro de ese maremágnum en que se ha convertido Morena.













ablo Amilcar Sandoval Ballesteros habría presentado su renuncia como delegado del gobierno federal en el estado de Guerrero la tarde de éste miércoles, y haría el anuncio de ello éste jueves por la mañana, confirmaron algunos de sus simpatizantes.

Luego que Porfirio Muñoz Ledo ganó la primera etapa de una encuesta aplicada por el INE, como el más conocido para dirigir el comité nacional del gobiernista partido MORENA, Movimiento de Regeneración Nacional, por 41 puntos contra 27 de su más cercano contendiente, Mario Delgado, los seguidores de Ballesteros confirmaron que hoy habrá un importante anuncio donde Pablo anunciará que será el candidato a gobernador de Guerrero por ese partido.

Unas 24 horas antes de darse a conocer el resultado preliminar de la encuesta para elegir al dirigente nacional del partido oficialista, el vencedor de la primera etapa, Porfirio Muñoz Ledo dijo que, para Guerrero, el candidato a gobernador por el partido del gobierno saldrá de la dupla entre Félix Salgado Macedonio y Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros.

Una vez que Muñoz Ledo se ha convertido en el virtual dirigente nacional de MORENA, y que en la víspera dijo que no será el dinero de los seguidores de Marcelo Ebrard lo que decida quiénes serán candidatos a gobernador, los seguidores de Pablo confirmaron que éste anunciará su renuncia para convertirse en el seguro candidato a gobernador por MORENA.

Una semana antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los delegados federales en las entidades federativas donde habrá elecciones y que aspiren a alguna candidatura, que presenten su renuncia para que tengan calidad moral para participar.

Síntesis de Guerrero buscó la opinión de otros aspirantes a la candidatura a gobernador de Guerrero por MORENA, sin recibir respuesta, mientras que el equipo del aún delegado del gobierno federal en Guerrero invitó a una rueda de prensa para éste jueves a las once de la mañana en Costera 125, de Acapulco.