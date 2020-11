Los mexicanos debemos a apoyar al presidente Andrés Manuel para sacar a México de la crisis y desterrar los vicios: Dip.Valentín González Bautista

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. - Como siempre, el diputado local ante el Congreso mexiquense y ex presidente municipal de este municipio, Valentin González Bautista, no deja de escuchar a los habitantes de este importante lugar del Estado de México para buscar soluciones a las necesidades más apremiantes ante las autoridades municipales, estatales y federales.



En reunión con los vecinos de las 19 colonias de la Zona Norte en donde estuvo acompañado por el representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), además de otras importantes expresiones, el congresista mexiquense, dijo que el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha logrado consolidarse políticamente a lo largo y ancho del territorio nacional y sobre todo en apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Explicó que la lucha por erradicar los vicios heredados no ha sido fácil pero con el apoyo de la sociedad, se han logrado ya desde las diversas instancias a acatar los males que por años los ex presidentes de México se sirvieron con la cuchara grande, de ahí que ya existen investigaciones desde las cúpulas de los gobiernos pasados.



Reconoció que el país vive momentos dificiles por los efectos del COVID -19, como por las condiciones climatologicas en los estados del sureste, por lo que dijo, que los mexicanos debemos estar unidos para enfrentar la crisis.