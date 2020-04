Los mexicanos estàn dando comportamiento ’ejemplar’ al mundo el quedarse en casa para evitar contagios: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

Abril 11, 2020 19:20 hrs.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los mexicanos están dando una lección al mundo con el comportamiento ’ejemplar’ que han demostrado al quedarse en casa para evitar el contagio comunitario del covid-19 y pidió a los ciudadanos seguirse cuidando, pues después vendrá la recuperación económica.



’Lo más importante es el humanismo, que salgamos adelante bien de esta crisis sanitaria, luego vamos a enfrentar la crisis económica, pero México tiene muchas fortalezas; la verdad se está poniendo de manifiesto, que tenemos una familia unida, fraterna, que tenemos esta gran institución que es la familia mexicana, la institución de seguridad social más importante del país, un pueblo ejemplar.



El Mandatario, dijo estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento’, aseguró en un video grabado desde su casa en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, en donde, comentó, permaneció este fin de semana, sin salir a Palenque, Chiapas, como es su costumbre, en días festivos.



’Quiero, primero, agradecer mucho a la gente, a todos los mexicanos; es realmente ejemplar el comportamiento de la mayoría de los mexicanos, de la inmensa mayoría del pueblo de México porque está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de no salir, de estar en casa, de cuidarnos, de que haya sana distancia’, dijo.



El Ejecutivo federal, comentó que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, le reportó que en las playas de Acapulco hay ausencia total de visitantes en las playas del puerto. ’Me informó que ayer y hoy, vacío, Acapulco; la gente, en sus casas, no hay gente en las playas, me habla de cerca del 100 por ciento de personas que no están en la playa, que están en sus casas, aquí en la Ciudad de México también, la movilidad es mínima, y así tengo informes de todo el país, por eso nos está yendo bien a pesar de los pesares’, afirmó.



El mandatario informó que ayer se terminó de dispersar el recurso de apoyos económicos a los adultos mayores de todo el país para que puedan hacer frente a la crisis sanitaria y económica ocasionadas por el coronavirus.



’Terminamos de entregar a ocho millones de adultos mayores todos sus apoyos, cuatro meses por adelantado, dijimos que íbamos a terminar el 10 de abril y se cumplió, distribuimos 42 mil millones de pesos a los adultos mayores, que es la población más vulnerable que queremos que esté en casa, que la sigamos cuidando a la población adulta’, expresó.



Además, aseguró que México se encuentra entre los 10 países con menos infectados y menos decesos por el covid-19 y adelantó que el lunes informará de nuevas acciones por tomar para enfrentar la fase tres de la epidemia en México.



’El lunes vamos a informar sobre lo que viene, lo que se está previendo, a partir de las proyecciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos, pero lo más importante es continuar así, yo sé que es un sacrificio, pero esto nos va a dar buenos resultados, vamos a salvar vidas, no son números los que pierden la vida, cualquier ser humano que pierde la vida debe de dolernos y estamos trabajando con ese propósito’, afirmó el Presidente.