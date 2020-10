Los militantes de la 4T somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias: Citlalli Hernández

Quienes se asumen como Obradoristas o militantes de la Cuarta Transformación, son capaces de dejar de lado sus diferencias e iniciar el proceso de organización y articulación del partido para defender al Presidente de la República, afirmó la virtual Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, quien visitó este municipio mexiquense para agradecer a la militancia su apoyo durante la contienda interna para elegir la dirigencia nacional de ese partido.



’Hago un llamado a la reconciliación, a volver a entender que somos muchos y somos más, y que hay puntos en común que nos tendrían que articular, como el acompañamiento al Presidente de la República, seguir abonando a la Cuarta Transformación y decidir qué queremos hacer con nuestro movimiento que cada día tiene más simpatías’.



Acompañada del presidente municipal Raciel Pérez Cruz; del Secretario nacional de Jóvenes de Morena, Issac Montoy; diputados y consejeros nacionales y estatales, la Senadora advirtió que hay quienes creen equivocadamente que el triunfo electoral de Morena se debe solo a las alianzas partidistas, ’pero hay que recordarles que si ganamos fue por el arraigo de Andrés Manuel López Obrador y por los militantes de a pie, que por muchos años hemos recorrido las calles’.



Tras afirmar que la reorganización de sus partido no tiene que ser de las cúpulas o de las dirigencias, sino de las bases, Citlalli Hernández se pronunció por una dirigencia que convoque a todos los militantes, comités y seccionales para activar de inmediato el movimiento.



Respecto a las elecciones de 2021, la activista social dijo que Morena debe ser capaz de alejarse del pragmatismo electoral para que el bien superior sea no perder la confianza de la gente y los militantes.



’Sí para el próximo año no definimos candidatos y candidatos honestos con vocación de servicio que cuente con el respaldo de la ciudadanía, y por el contrario, ponemos a candidatos con vínculos al viejo régimen, que pertenecen a grupos de interés, o que ya los conocemos porque han mentido o robado, nuestra militancia se decepcionará.



’Morena no puede perder la confianza de la ciudadanìa, debemos tener un proceso de selección de piso parejo, honesto e incluyente, necesitamos una dirigencia que garantice un proceso de selección de candidaturas no a modo de un grupo, no de dedazo, que respete los estatutos, que sea por consenso o por encuesta, y que represente los valores del partido’.



En su intervención, el alcalde Raciel Pérez Cruz afirmó que con Citlalli Hernández como Secretaria General de Morena se preservan los principios que aprendimos de nuestro dirigente nacional Andrés Manuel Lopez Obrador, porque emerge de las bases combativas, de esa militancia viva, activa que nos pone el reto de preservar la unidad del partido.



’La compañera tiene una gran responsabilidad en un tiempo difícil y complejo, donde nuestros adversarios y conservadores pretender generar odio, encono, división, confusión, por eso con Citlalli estamos convencidos de que inicia una nueva era dentro del partido, porque nos llevará enfrentar exitosamente todos los retos que tenemos frente a nosotros, y que nos hará enfrentar con mucho éxito el proceso electoral del 2021’.



Finalmente, apuntó que el partido está en buenas manos, ’porque tenemos una auténtica exponente del espíritu combativo indomable, y el camino que durante muchos años recorridos para que Morena sea el partido de México’.