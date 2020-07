Los misteriosos paquetes con semillas que han sido enviados por correo desde China a hogares de EEUU

¿Serán las semillas de la discordia? La imaginación se ha desatado recientemente en algunas regiones de Estados Unidos luego de que algunas personas en, por ejemplo, Louisiana, Kansas, Kentucky, Ohio, Utah, Virginia y el estado Washington, han recibido por correo misteriosos paquetes procedentes de China.



Según informó el canal de televisión Fox13, en Salt Lake City, Utah, varias personas reportaron haber recibido paquetes cuyos rótulos afirmaban que contenían joyas. Pero en realidad tenían dentro algo diferente.



Por ejemplo, Lori Cooley recibió un paquete proveniente de China cuya etiqueta decía que contenía aretes: ’lo abrí y eran semillas… Obviamente no era joyería’, contó a Fox13.



Casos similares se han dado en otros lugares y, de acuerdo a autoridades de agricultura de varios estados, paquetes con semillas no identificadas enviadas por correo desde China podría tratarse de ’especies de plantas invasivas’.



De acuerdo a The New York Times, algunos de los paquetes con semillas venían también rotulados diciendo que contenían audífonos o juguetes.



Esos paquetes fueron enviados sin que las personas que los recibieron los hubieran ordenado o solicitado y el por qué de ello es ciertamente un enigma.



En todo caso, se ha pedido a las personas que han recibido o reciban tales paquetes que no planten esas semillas, como por ejemplo pidió en Twitter el comisionado de Agricultura de Kentucky, Ryan Quarles.



También se ha pedido que quienes reciban tales semillas se laven inmediatamente las manos tras manipularlas y acudan a las autoridades para que se les indique cómo deshacerse seguramente de ellas.



Con todo, no está claro si en realidad se trata de plantas invasivas, que resultarían peligrosas porque pueden desplazar a la flora local y alterar con ello el ecosistema o porque pueden venir infestadas de otros organismos potencialmente peligrosos.



De acuerdo a Business Insider, las especies invasivas pueden causar daños por miles de millones de dólares a la agricultura en el mundo, por ejemplo en el caso de insectos, peces o mamíferos que pueden devastar el medio ambiente al que son originalmente ajenos.



Por ello, a nivel federal y en varios estados existen regulaciones que regulan e incluso prohíben la introducción de ciertas plantas y animales. La identidad de las personas que enviaron esos paquetes desde China a Estados Unidos tampoco se ha clarificado.



Algunos usuarios de Twitter, en cambio, han mencionado que se trataría en realidad de semillas de girasol, pero científicos señalan que podría tratarse de semillas peligrosas, ya sea por sí mismas o porque podrían contener insectos nocivos. Nada de ello ha sido confirmado, y se investiga al respecto, y tampoco se conocen los motivos de esos misteriosos envíos.



Según expertos consultados por Fox13, en ocasiones empresas envían a personas paquetes sin previo aviso ni solicitud previa para luego publicar en su nombre falsas reseñas favorables a su producto, una práctica engañosa denominada ‘brushing’. Pero, como dijo a ese canal Jane Rupp, presidenta del capítulo Utah de la organización Better Business Bureau, sería la primera vez que ven un caso así relacionado a semillas.



Esos envíos de semillas se han dado a considerable escala pues, según autoridades de Virginia citadas por el Times, han recibido ya cerca de 900 emails y llamadas reportando la recepción de tales paquetes. Y en Lousiana se han recibido también paquetes similares provenientes de Uzbekistán.



En tanto se dilucida el asunto, es cierto que mientras las tensiones y desconfianzas entre Washington y Pekín están al alza –con recientes cierres de consulados, los reproches sobre el coronavirus, por ejemplo– la noción de misteriosas semillas procedentes de China ha caído en una tierra firme para las sospechas y las teorías conspirativas.