Los mítines políticos ponen en peligro la vida de las personas: González Suástegui

La diputada de Guerrero del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe González Suástegui expresó que los mítines políticos están poniendo en riesgo la vida de las personas.



En un encuentro con Juristas del Estado de Guerrero A. C., la legisladora local reprochó a las autoridades sanitarias del municipio que "están cerrando establecimientos que dan empleos a la ciudadanía, pero no hacen nada con los personajes políticos que realizan mítines masivos.



La parlamentarista del blanquiazul, manifestó que "no hay respeto para la vida" ya que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 está nuevamente en altos niveles sin que le interese a los candidatos y precandidatos.



Recalcó que a la fecha, ninguna autoridad estatal ni municipal, o la autoridad electoral ha emprendido alguna medida para evitar la transmisión de contagios en los eventos o mítines políticos.



"El Órgano electoral ha sido omiso en sancionar tanto a los Partidos y candidatos para ajustar su conducta a los principios democráticos y la nueva realidad originada por la pandemia", destacó.



Durante su ponencia ante los integrantes de esta organización, González Suástegui dio a conocer que realizó reservas a la ley que se aprobó en junio del año pasado en el Congreso de Guerrero, en donde diputados, síndicos, regidores y Presidentes Municipales podrán reelegirse sin necesidad de renunciar al cargo.



"En lugar de ayudarnos, de alguna manera vendrá a entorpecer el desarrolló del proceso electoral, porque resulta inequitativo que se use el recurso público, y el ciudadano común haga uso de recursos personales que hacen una competencia desigual", puntualizó.



Finalmente González Suástegui escuchó las opiniones de los diversos integrantes de la Asociación Civil Juristas de Guerrero, con quienes coincidieron que no es justa la competencia inequitativa con aquellos que se quieran reelegir sin dejar el cargo.