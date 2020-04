Los mitos y mentiras del gobierno

Cubrebocas fundamentales en la calle

● No hay tests, ni mascarillas, ni insumos

● COVID-19 rumbo a una gran tragedia

● AMLO con mamá del Chapo, ¿filtración?



En la boca del que mentir acostumbra es la verdad sospechosa

Juan Ruiz de Alarcón,





Conforme avanza la pandemia lo que queda claro es que los políticos, no los científicos, son los que encabezan las estrategias de contención del Coronavirus. Medidas tardías, insuficientes y sin contundencia, se aplican en el país. Es una pandemia, la más importante desde que concluyó la Gripe Española en agosto 1920, que el gobierno mexicano todavía la trata como una ’gripita’.

El manejo de crisis informativa del gobierno lleva a un nivel de desinformación y confusión de la sociedad, que no sabe quién dice la verdad: ¿las redes o el gobierno? Lo peor del caso es que las autoridades no gozan del respeto de la comunidad y no atienden a las indicaciones del Gabinete, ni de los gobernadores y alcaldes. Sí se preocupan, pero no se ocupan por llevar una disciplina que evite contagios, y en muchos casos, hasta la muerte.



El mismo gobierno genera mitos y mentiras que son repugnantes. Aquí te voy a enumerar algunas:



MENTIRAS OFICIALES:

1.- Las mascarillas no sirven para la pandemia. VERDAD: Si las usaran todos, incluso los sanos y los enfermos asintomáticos que no saben que están enfermos, se pueden evitar la diseminación del virus. Cuando menos se evita un 80% de la contaminación del coronavirus.



Esto no lo digo yo, sino los médicos chinos que superaron la pandemia con costos menores. Son fundamentales para todos.



2.- Tenemos suficientes pruebas para detectar el COVID-19. RESPUESTA: FALSO. Sólo la clase dominante con un gobierno socialista como el de Andrés Manuel López Obrador se aplican las pruebas gratuitamente. No se aplican a muertos por neumonía, ni a los familiares de enfermos de esta pandemia. Sobre todo si son pobres.



En hospitales públicos, las pruebas se hacen diferenciadas. Se guardan los ’tests’ únicamente para los recomendados. Quien quiera una prueba tiene que pagarla en un promedio de cuatro mil pesos.

3.- Tenemos tests, ’rápidos’. RESPUESTA. FALSO. Sólo se aplican a los políticos del primer círculo de poder en el país. Los laboratorios que aprobó la Secretaría de Salud, y que dio a conocer el subsecretario Hugo López-Gatell no tienen pruebas rápidas. Para los pobres y quienes tienen poco dinero para pagar una prueba rápida, tienen que esperar entre 3 a 5 días. Incluso en hospitales privados.



4.- Todo está bajo control. RESPUESTA: También, FALSO. Para evitar los contagios, lo primero que se debe hacer es aislar a todo mundo (literalmente) por 15 días como mínimo. Así, además, se detectan a los enfermos. Entre más temprano se aplica esta medida, es más efectivo el control de la epidemia, menos los gastos financieros y, para los políticos, más redituable.



5.- No habrá otro Fobaproa. RESPUESTA: En el gobierno de la 4T, se nos juró que no habría corrupción. El principal problema del Fobaproa, que rescató el sistema de pagos del país de una catástrofe, fue la corrupción donde la clase política repartió dinero a sus socios y compromisos. Hoy se necesita apoyar a los generadores de empleo productivo, que impulse la economía del país. No lo hace la burocracia, ni el gobierno. Lo hacen los emprendedores. Las presiones del Fisco y el abandono de políticas de apoyo, simplemente impulsarán el hambre y la miseria.



’Es la economía, idiotas’, dijo William Clinton, lo que le dio el triunfo a la Presidencia de Estados Unidos, ya que el electorado vota con el estómago y después con el bienestar.



Hoy el COVID-19 nos lleva, de la mano del Gobierno, a una gran catástrofe, no sólo humana, sino económica y social.



PODEROSOS CABALLEROS: Independientemente de las consecuencias jurídicas, políticas y diplomáticas del encuentro del Presidente López Obrador con la madre de Joaquín ’el Chapo’ Guzmán en una ’taquiza’ en Badiraguato, Sinaloa, llama la atención de la filtración de las fotografías y el video del encuentro.



A estas alturas de la vida de AMLO, no podemos pensar que su equipo es cándido y no previó lo que se avecinaba con esas evidencias. ¿Quién las filtró? ¿Acaso es una distracción para disminuir la presión sobre el tema de la pandemia? A todas luces es un hecho que se presta a las peores interpretaciones. Al tiempo.



