Los Muertos, No es una cifra; Eran Nosotros

La tarde-noche de este sábado, al conocer la portada del New York Times, el diario más influyente de Estados Unidos cuyo influjo se extiende a la mayoría de las naciones del mundo, de su edición dominical que encabezó con la frase lapidaria: ’100 mil muertos en EU no es sólo una cifra; eran nosotros’, de inmediato la reproducimos en las redes sociales donde participamos.



La portada del matutino se complementa con los nombres de mil víctimas mortales del coronavirus, apenas el 1 por ciento de las que ha cobrado la pandemia en la que se supone que sigue siendo la primera potencia del orbe; es la crítica más severa a su gobierno, cuyo titular Donald Trump, se exhibe jugando golf sin tapabocas, pero eso sí, amenaza a los gobernadores de pasar sobre ellos si no obedecen su orden de abrir los templos, sean del rito que sean.



Cuál es la meta que persigue el magnate, reelegirse en las elecciones de noviembre próximo, no obstante los desaciertos de su política, entre ellos el de salud ante la epidemia que agobia al mundo. Dos son sus estrategias: alentar el odio contra China al alimentar la creencia que el brote se inició en el gran país asiático, no obstante que los científicos lo ubican en Francia o en el mismo Estados Unidos, y condescender con el criminal capitalismo, que exige la primacía de la economía, primero los business, que la propia población humana.



El diario consigna más de un millón 621 mil 658 infectados y cerca de 100 mil muertos por el coronavirus en esa nación del norte, de los cuales al menos, mil mexicanos perdieron la vida.



Las cifras de la tragedia hasta este fin de semana son las siguientes: 340 mil 653 muertos de 5 millones 284 mil 830 infectados de coronavirus en el mundo, más de dos tercios en Europa y en Estados Unidos, de acuerdo con la Universidad John Hopkins.



Brasil, presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ha minimizado al virus, llamándolo una ’gripecita’, se coloca en el tercer país con más muertes: 21 mil 48 decesos, sólo por debajo de Estados Unidos y Rusia.



Desde luego que México está mejor que otros países. Después de ofrecer disculpas por comparar cifras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que en medio de lo adverso que ha sido enfrentar la pandemia del Covid-19, en nuestro país hemos actuado bien y estamos mejor que en otros países, al decir que Bélgica tiene casi 15 veces más fallecimientos por cada millón de habitantes, España, 11; Inglaterra, 10; Francia, 9.7; Estados Unidos, 5; Canadá, 3; y Brasil y Alemania, 1.8.



Esto se ha logrado por la participación consciente, responsable, de nuestro pueblo, sin embargo, advirtió, que estamos en el momento crítico, porque estos días son los más difíciles, los más dolorosos, sobre todo por los fallecimientos, por eso mismo, reiteró su llamado a mantener la sana distancia hasta finales de este mes y quedarnos en casa, no relajar la disciplina. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias.



Recordemos la frase lapidaria del diario neoyorkino: ’Los muertos, no es una cifra; eran nosotros’.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.