Los municipios de Tecámac, Ecatepec, Tultitlán y Acolman han registrado robos a tiendas de autoservicio

Valle de México, a 23 de marzo.- Los municipios de Tultitlán, Tecámac, Ecatepec y Acolman han registrado robos a tiendas de autoservicio y departamentales por sujetos armados, en los últimos tres días.



Antes esta situación, los ediles han anunciado que no se permitirán los saqueos, que están siendo convocados a través de las redes sociales y mensajes de WhatsApp, bajo el pretexto de la pandemia del Covid-19 y que reforzarán la vigilancia.



Mariela Gutiérrez Escalante, alcaldesa del municipio de Tecámac, donde la madrugada del pasado viernes, una trabajadora de limpieza fue atropellada por una camioneta utilizada para irrumpir dentro de un Chedraui, informó que, toda la fuerza de las corporaciones federales, estatales y municipales están dando seguimiento a los presuntos saqueos a los que están convocando grupos de personas anónimas.



Sin embargo, los saqueos ya han comenzado, la noche del domingo, dos robos se registraron casi de manera simultánea, en los municipios de Ecatepec y de nueva cuenta en Tultitlán, donde incluso se escucharon detonaciones de arma de fuego.



En punto de las 20;00 horas, de acuerdo a fuentes policiales, un grupo de encapuchados entraron a una tienda Elektra, ubicada en Avenida Las Torres, en la comunidad de Sierra Hermosa, no se dio a conocer lo robado. Apenas el viernes se reportó otro asalto, también a una tienda Elektra ubicada en el centro comercial de Plaza Jardines, donde los delincuentes se apoderaron de 60 equipos de telefonía celular.



Casi a la misma hora, delincuentes armados ingresaron al centro comercial Plaza Aragón, ubicada sobre Avenida Central, los sujetos robaron varias tiendas como Walmart, una joyería, una tienda de ropa y una casa de empeño. Testigos aseguran que se escucharon un par de detonaciones de arma de fuego.



Finalmente, minutos antes de las 04:00 horas del lunes, el centro de mando del municipio de Acolman, recibió un reporte en sentido que la tienda departamental con razón social Aurrera que se encuentra ubicada sobre la carretera libre México - Pirámides en el poblado de Tepexpan un grupo de personas intentaban ingresar a la tienda.



A su arribo, los oficiales notaron que ambas cortinas de la entrada principal se encontraban dañadas, trabajadores que se encontraban dentro del establecimiento, comentaron que, escucharon varios golpes contra las cortinas metálicas, sin que los responsables hayan logrado entrar a la tienda.



En los robos a las tiendas Elektra en Tultitlán y Chedraui en Tecámac, los ladrones utilizaron camionetas tipo pick up, que fueron abandonadas, la primera en la calle Cerrada del Águila Real número 9, en la colonia Sierra de Guadalupe en un patio de un domicilio cercado, los oficiales encontraron, uniformes de la Policía Municipal de Tultitlán, así como un chaleco táctico y 20 bolsas de probable marihuana, sin encontrar a los probables responsables.



En tanto la camioneta que fue utilizada como ariete y que atropelló a la mujer de limpieza, contaba con reporte de robo y fue abandonada frente a una vivienda ubicada en la Calle Joaquín A. Mora, en la Colonia Indeco Santa Clara. Dentro de la batea los delincuentes dejaron una pantalla y un sistema de sonido con el etiquetado de la tienda comercial.