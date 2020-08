Los museos del Edoméx reciben visitantes con medidas sanitarias acordes a la nueva normalidad

Procuran la sanitización de espacios y ofrecen protocolos de ingreso para una visita segura.



Toluca, Estado de México, 20 de agosto de 2020. La Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México reabrió las puertas de los distintos museos administrados por el Gobierno estatal, para disfrutar de estos espacios que son un aliciente ante la nueva normalidad en el Edoméx.



A través de estas acciones, los mexiquenses podrán realizar diversas actividades para descubrir y redescubrir la magia que guardan estos lugares en sus obras, arquitectura e historia.



’Me da mucha emoción saber que después del confinamiento en casa, tengamos museos abiertos para despejarnos y apreciar obras de arte, todo bajo las medidas de seguridad sanitaria pertinentes, pues los museos de Edoméx se preocupan por nuestra salud y por la de su personal’, afirmó Jonathan, visitante a los museos de la entidad.



’Estoy emocionada, verlos abiertos es como un rayito de esperanza; ya tenemos un lugar para visitar y despejarnos’, expresó Julieta, una asistente a estos espacios.



De igual forma, Adriana, visitante de estos lugares compartió su sentir al acudir a estos museos ubicados en la capital mexiquense.



’Pensé que ya no volvería a entrar a un museo y ahora que lo hago hasta me emociono mucho y valoro más la cultura, no me perderé ninguna oportunidad de visitarlos’, agregó.



Cabe destacar que la satisfacción más grande para la Secretaría de Cultura y Deporte es que el equipo está entusiasmado de volver, siempre apegados al contexto de la nueva normalidad, además de recibir y explicar sobre los tesoros que resguardan los museos del Edoméx.



Para los mexiquenses que deseen visitar estos espacios culturales, deberán hacer uso del cubrebocas obligatorio, además de la desinfección de calzado en los tapetes sanitizantes, la toma de temperatura, así como el uso de gel antibacterial en las manos, y sobre todo la distancia social establecida.



Cabe mencionar que por el momento no habrá visitas guiadas para evitar aglomeraciones. Para mayor información, estos lugares se pueden visitar de martes a sábado, en un horario de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 10:00 a 15:00 horas, con un ingreso gratuito.



Además, la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, a través de sus redes sociales, @CulturaEdomex, informa acerca de las recomendaciones y la reapertura de estos espacios.