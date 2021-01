Los nuevos héroes de la pandemia

Docentes tendrán prioridad en ser vacunados contra COVID

Autoridades tratan de regresar pronto a la nueva normalidad

En Veracruz continuamos en semáforo amarillo



En la más reciente ocurrencia difundida en la conferencia mañanera desde palacio nacional, ahora resulta que se descubrió que los maestros y maestras son también los héroes en la batalla contra la pandemia del COVID19, por lo que ahora tendrán prioridad para ser vacunados.



Como al parecer, lo que se trata de es regresar lo más pronto posible a la mal llamada Nueva Normalidad, ahora la estrategia de las autoridades responsables, es la de abrir las escuelas y regresar a las aulas a docentes y alumnos, para lo cual habrán de vacunar a los maestros y maestras, luego de que lo hagan con el personal de primera fila en los hospitales.



Aquí en el terruño veracruzano, nos encontramos oficialmente todavía en semáforo amarillo, pero lo más probable es que el próximo lunes, nos digan que ya regresamos al semáforo rojo, porque lejos de disminuir, cada día siguen aumentando los lamentables casos de contagios y fallecimientos.



Lo más lógico, es que si no han bajado los pacientes y muertos, no es posible que se quiera hacer creer que ya estamos en condiciones de volver a las clases en las aulas.



Pero en este país de las mil maravillas, donde todo está bien, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador el polémico ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que se podrá iniciar con la vacunación de los maestros contra el coronavirus en los Estados que se sostengan en semáforo epidemiológico verde.



Por si quedara alguna duda, durante la conferencia mañanera el mismísimo Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que los maestros forman parte del cuarto grupo de vacunación.



Y es que destacó el caso de los Estados de Campeche y Chiapas, los cuales desde que llegaron a semáforo verde, se han mantenido así por varias semanas.



’Campeche ha permanecido muy estable desde que empezó a descender, primer estado que pasó a semáforo verde y vemos esta reducción sostenida que se mantiene hasta el momento, lo mismo en las defunciones y lo mismo en la hospitalización’.



’Aquí está, aquí aprovecho para comentar, hay un cuarto grupo identificado donde la vacunación va a ser relevante, el grupo técnicamente definido general es necesidades del control epidémico. En este caso es importante porque lo que nos permitirá es avanzar en la normalización de las actividades sociales, concretamente la actividad educativa’.



’Entonces, en las entidades federativas que están en semáforo verde, es el caso de Campeche, es el caso de Chiapas, si se sostienen en semáforo verde, podremos vacunar al personal educativo, lo mismo el personal que está en exposición a los recintos escolares y esto nos va a permitir abrir anticipadamente actividades escolares y empezar a recuperar la normalidad social’.



Por lo pronto, luego de exhortar a los estados de Campeche y Chiapas a que regresen a las clases en las escuelas, el presidente López Obrador anunció que con la participación de 120 mil personas, se prepara la integración de las 10 mil brigadas que se desplegarán en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.



Dirigida en primera instancia a 3 millones de adultos mayores de zonas marginadas rurales y, posteriormente, al resto de personas de más de 60 años.



"Ya estamos trabajando en el plan, pero vamos a depender de la disponibilidad" de los biológicos.



Reconoció el cumplimiento de los acuerdos con Pfizer, cuya vacuna es muy buena y se puede aplicar fácilmente en las ciudades por el sistema de enfriamiento y las dos dosis que se requieren por persona.



"Estamos buscando contar con el producto de CanSino, una farmacéutica china, porque es una sola dosis y no requiere de mucha refrigeración. Con esa vacuna podríamos comenzar la aplicación en las comunidades más apartadas, con adultos mayores".



Bueno pues ahora falta ver que opinan los padres de familia, si aceptan mandar a sus hijos a las escuelas, porque los niños no estarán vacunados todavía y lo más elemental es pensar que estarán en riesgo en los salones de clases que son espacios cerrados y con los mesa bancos pegados.



