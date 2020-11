Los nuevos partidos no podrán hacer coaliciones: Redes Sociales Progresistas, Partido Fuerza Social y El PES.

Las focalizaciones del poder público y la oligarquía en el sostenimiento de la macroeconomía denominada neoliberal por más de 4 décadas de sostenerla y ha producido cada vez más pobreza y desigualdad social. La calidad de la democracia o la calidad de los resultados de la democracia, o ambos objetos al mismo tiempo’. Ciencia Política. Habita en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento. ’Hombre de lo cognitivo, envuelvan su lógica del ciudadano político que sume y multiplique.



La naturaleza del poder y el sistema de partidos con sus padrinos políticos y como medio de una nueva alternativa o solo como bisagra a un fin determinado 2021. La supervivencia política de los nuevos partidos en el 2021, es consolidarse como partido nacional y mantener su registro a la contienda presidencial del 2024 su representación en los congresos locales, federales Y las Presidencias Municipales. El 24 de noviembre sus programas de acción política. La coaliciones el termino 23 de diciembre 2020, Y no podrán participar en estos convenios, van solos de echo o de facto y sus modificaciones abril 2021, antes de los registros a las Presidencias Municipales y Diputaciones.



El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) el dirigente estatal es Enrique flamand Gutiérrez, campechano y muy allegado a la familia de la maestra elba Esther gordillo morales (nueva alianza) , dueña real de esta asociación política.



El partido fuerza social por México del senador suplente, Pedro Haces Barba , titular el ex panista Germán Martínez Cázares (senador proporcional ex panista, presidente del Pan); líder sindical y avanzada al 2023 la central obrera ’CATEM’ y vinculo del senador Higinio Martinez, aspirante a la Gubernatura . Su dirigencia en la entidad. Luis Alberto Contreras , ex priista y de cuño del ex gobernador Emilio CHAUFFET ,y entre los integrantes del comité mexiquense están Miguel Mercado, como secretario de organización y Carlos Cadena Ortiz de Montellano como secretario de elecciones. Ex diputado PVEM.



EL Pes, con sus indefiniciones e inconsistencias políticas por grupos de poder endógenos se anda desbaratando. ’el Pes cooptados por el poder sin voluntad política a causa de la intromisión’. La transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización. Y a su accionar hasta el 3 de noviembre 2020. Su método de designación, encuestas, asambleas y de dedazo con acuerdos de los grandes partidos. Y las calenturas con las coaliciones hasta 23 de diciembre. El problema de género .¡ los padrinos o crear una nueva alternativa o más simulación de poder de elites y el poder ciudadano solo como medio de abstencionismo y apatía en el 2021 ,la lucha de estructuras con dinero , el resultado incierto ¡. La desafección política se hace presente por los desencantos que en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción o violencia. Por esa razón, en el actual panorama nacional, las instituciones tienen que redoblar esfuerzos para disminuir el desinterés y apatía de los ciudadanos. Y por otro lado el apóstol jose Quiroa que opina de este coctel de intereses.



La protección de sus territorios con acuerdos de poder, así como, establecer líneas de acción a los partidos emergentes como el de pedro haces y del yerno de elba Esther, la democracia cautiva por los partidos. Las decisiones piramidales no cambian, solo intereses de poder público, la arma ciudadana solo como validación ’el voto’. ¡El cómo ¡canalizar el capital político y no ser instrumento de acuerdos invisibles con sus coaliciones que las precampañas en febrero hasta abril si no hacen cambios y sus candidatos que quedan bailando, el árbitro el INE ,MEDIO DE ACUERDOS INVISIBLES .



Mal comienzo y cooptado por el poder de intereses, El PES de la Alternativa a un coctel camaleónico de poder de los mismos grupos de este sistema de partidos a nombre de la democracia. El Pes (partido encuentro solidario con Erick Flore, (su padrino el apóstol jose Quiroa), Nahum Navas Ruiz (puede ser la diferencia de los cristianos). Su operador de Horacio Duarte de Higinio Martinez con acuerdo del zacatecano y Edomex, que caro el costo político de traficar un poder incierto en el 2021 . El bloque de no dejar pasar a Jorge de la Vega al Pes estatal, en poner un delegado de zacatecas, ex funcionario del grupo del Senador Ricardo Monreal. La lucha política y coaliciones de facto a las gubernaturas de apoyo camaleónico en zacatecas e intereses desde el senado quien será el candidato o candidaturas a las gubernaturas.



EL Pes en su primer congreso nacional sin instrumento de operación al viejo esquema y su estructura sin peso político al 2021. El delegado interino por acuerdo de los senadores y lo que se viene en el 2021. ’la vox populi de haya de Zacatecas, relacionaba a la familia Monreal con el narco y delincuencia organizada… Ahora en el 2020 y para ’curarse de salud’ el hermano David del senador Ricardo Monreal presentó una denuncia por una narco manta que apareció y que lo involucró con el CJNG en Zacatecas… El político dijo que esto era parte de una guerra sucia orquestada desde el poder y que pretende manchar su aspiración a la gubernatura en 2021 ’EL GARROTE



El delegado provisional en el EDOMEX, en funciones de presidente estatal, el caso del estado de México. El zacatecano, Daniel Carranza del grupo del senador, Ricardo Monreal y su compañero de bancada al Texcoco del Gap, Higinio Martinez Miranda. Los chiquitos cooptados por los tiburones del poder. ¡ La pregunta a hora de quien se montan en el 2021 ¡ sin perfiles de reposicionamiento a una estructura nacional de sistema de partidos ,sin hombres de tierra con la ciudadanía , el panorama es triste ante esta elite de poderes y la intromisión de gobernadores de colores !. No es sorpresa reconocer que en el primer sitio, entre los mexiquenses, se encuentre ubicado Enrique Vargas del villar, alcalde de Huixquilucan, pero sí es sorprendente que en segundo sitio se localice Mariela Gutiérrez Escalante, alcaldesa de Tecámac. Quienes han subido en posiciones son Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de Toluca; juan Hugo de la Rosa García, de Nezahualcóyotl, y Raciel Pérez cruz, de Tlalnepantla. Los contrapesos del senador Higinio MARTINEZ. Y se suma el alumno Horacio Duarte Olivares al 2023, el segundo presidente a nivel estatal de Morena encargado a palomera sus candidatos delo grupo Gap al 2028 -2021 (?).



EL DISCURSO DE LA REELECCIÓN como medio de accionar político de los caciques De cada territorio, en este caso la mano de los morenos que ganaron en el 2018 por el fenómeno AMLO. Así como fue el fenómeno Vicente fox con los panistas en el 2000. LA diferencia que el tsunami arraso la inercia social del agravio y corrupción, a causa de esos abusos del poder público, en esta intermedia se enfrentaran a la incertidumbre, abstencionismo y apatía a falta de liderazgos de perfil social, o sea, políticos ciudadanos con arraigo e identidad.



EL RECICLAMIENTO DE CANDIDATOS DE LA ELITE LLAMADA CLASE DE PODER PÚBLICO. EL INSTRUMENTO DE LA SOCIEDAD LIQUIDA CON SU ESTADO DE ANIMO ES SU VOTO CONSCIENTE EN EL 2021.



La reelección, aunque mucho deberán trabajar para ser competitivos, porque ahora no estará AMLO en las boletas electorales. El ser competitivos es la situación ante este esquema de poder. La incertidumbre ante una sociedad liquida y de estado de ánimo en este proceso intermedio en el 2021. La incertidumbre ,el temor y miedo por una pandemia del Covid-19 ha transformado las conductas de la población y modos de hacer su vida diaria ; En el escenario moderno, donde la ’lucha contra los temores ha acabado convirtiéndose en una tarea para toda la vida, mientras que los peligros desencadenantes de esos miedos han pasado a considerarse compañeros permanentes e inseparables de la vida Humana’, tenemos que escrutar (INDAGAR) nuestros temores con un extraordinario sentido crítico o, de lo contrario, terminaremos siendo sus rehenes, engullidos y manipulados por esos monstruos en la sombra que parecen surgir.



