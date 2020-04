Los otros pendientes

Ensimismados y preocupados estamos con la presencia de la pandemia producida por el Covid-19 y los efectos que provocará en México tanto en víctimas humanas como en lo económico, aunque la realidad nos muestra que la preocupación no parece ser tanta.



Cierto es que nos movemos de un lado a otro, ante tanta propuesta de unos y otros, donde cada uno de nosotros, desde cualquier trinchera exigimos se atienda la sugerencia de equis o zeta personaje, aunque realmente no acatamos las recomendaciones.



Los debates y discusiones en redes sociales se alternan sobre si el gobierno federal hace bien o mal en esta contingencia, con tonos subidos que van desde la torpeza del Presidente y su gabinete, pasando por tacharlo de irresponsable y pidiendo su renuncia.



Las benditas redes sociales nos mantienen al tanto de lo que sucede alrededor de la pandemia, mientras algunos aprovechan el momento para grabar videos y audios, fijando sus posiciones y otros más tomando ejemplos de lo que sucede en otros países.



Los hay quienes exigen medidas extremas para reactivar la economía, otros que demandan atención prioritaria para frenar los contagios, la queja es grande sobre la escasa preparación para el momento de la Fase 3.



Todo se transparenta en los medios de comunicación, los tradicionales y las benditas redes sociales, que toman un papel protagónico, aunque no esencial, ya que sirven de desahogo para muchos.



Y mientras el desgaste es grande en todos los sectores, el político, el empresarial, el periodístico, el intelectual, con un gran desorden tanto de ideas como de propuestas serias y confiables se está desaprovechando un momento importante del país para fijar reglas y armar una estrategia sólida que contribuya a rehacer la sociedad, una vez superado el trance de la pandemia.



Cada quien intenta acarrear agua a su molino, sin importar caer en necedades o en lo ridículo como sucede con el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, y su decir de que el coronavirus solamente afecta a los ricos o el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, que anunció que meterá a la cárcel a todos aquellos que teniendo síntomas del coronavirus no acaten las medidas de aislamiento previstas para esos casos, o el propio Presidente de la República que desestima ser víctimas de contagio, por contar con imágenes que repugnan el virus, incluso el empresario Ricardo Salinas y su propuesta de que todos sigan trabajando para reactivar la economía y pidiendo a sus abonados adelanten pagos para no caer en el buró crediticio.



Y dentro de estas divergencias en público y privado surgen versiones que hablan de una fragmentación del gabinete presidencial, ya que varios de los principales funcionarios no concuerdan con la visión del Ejecutivo federal y otros argumentan patrañas por parte del Ejecutivo, para recuperar popularidad.



*****



Y hablando de coronavirus, el gobierno de Estados Unidos rechazó liberar bajo fianza a Genaro García Luna, ante el temor de éste de ser contagiado por el virus en la cárcel. El gobierno negó que el ex secretario de Seguridad se encuentre dentro del rango de alto riesgo de muerte.



*****



Con bendiciones al por mayor y abundantes faltas de ortografía, Consuelo Loera (madre de Joaquín ’Chapo’ Guzmán), pide al presidente López Obrador logre repatriar a su hijo a una cárcel de México.



