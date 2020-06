Los pacientes graves de Covid-19 se están recuperando; los que entran a terapia intensiva se están salvando, gracias al personal de salud: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Xalapa, Veracruz, donde empieza su gira por varios estados de la República Mexicana, dijo que tiene información de que los pacientes graves de Covid-19 se están recuperando gracias a los esfuerzos del personal de salud.



Asimismo señaló, que ahora los que entran a terapia intensiva se están salvando, son más los que se salvan; por eso mi agradecimiento afectuosos y mi reconocimiento a los médicos.



Señaló que, ’en el Valle de México ya empieza a mostrarse un descenso; acabo de ver un informe y ya se nota una disminución leve, no como quisiéramos, pero ya se va a la baja".



LA NUEVA NORMALIDAD EN VERACRUZ



El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que debido a que en el estado se presentó el primer caso de covid-19 se presentó un mes después ha provocado el retardo de Veracruz a la Nueva Normalidad.



Dijo que "Veracruz se desfasó en el inicio de la pandemia, tuvimos el primer caso un mes después de que entró al país, y esto hizo que nuestro pico máximo de contagios se fuera desfasando, por eso nuestra entrada a la nueva normalidad va a ser diferente a otros estados".



RUMOR LA DETENCION DEL ’MENCHO’



Tras los rumores de la supuesta muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Ejecutivo federal, dijo que se comprobó que fue un rumor.



"Se comprobó que fue un rumor que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido; mentiras todo esto que está sucediendo; noticias falsas. Nosotros hemos definido la política en materia de seguridad, lo que aquí se ha expuesto, estamos atendiendo las causas que originan la violencia, ese es un cambio.



Insistió, "lo principal es el bienestar, la paz es fruto de la justicia; y el mismo tiempo no hay impunidad, que eso es también muy importante. Antes había contubernio de delincuentes con autoridades, se vencías las plazas; bueno, se llegó al extremo de que los delincuentes imponían a las autoridades".



LAS PROTESTAS DE FIN DE SEMANA



"El derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a disentir son parte de la democracia; consideró que hacen bien en protestar y manifestarse. No estamos construyendo una dictadura, nosotros legamos a la presidencia para hacer valer una auténtica democracia y es lo que hay en el país.



Mencionó que, desde luego no todos podemos pensar de la misma manera, tiene que haber pluralidad, tiene que haber oposición, es legal y legítimo; solo en las dictaduras no se permite la libre manifestación de las ideas".



LLAMO ACTUAR CON RESPONSABILIDAD

A GOBERNADORES



Tras el bloque conformado por gobernadores panistas, el Mandatario federal, llamó a actuar con responsabilidad; dijo que este bloque es impulsado primordialmente por la cercanía de las elecciones.



Señaló que, "no voy yo a caer en dimes y diretes, yo gobierno con apego a la Constitución y lo establecido en las leyes; existe una ley de coordinación fiscal que establece como se distribuyen los fondos, y hay participaciones federales y estamos entregando a los estados lo que por ley les corresponde; aquí en Veracruz llega; y así en todos lados, sean del partido que sean; todos reciben, como no era antes, sus participaciones.



Estableció, "¿qué es lo que pasa para hablar con franqueza? Que vienen las elecciones, van a haber elecciones en 15 estados, elecciones de gobernadores, en Chihuahua, en Querétaro, entonces se quiere tener un posicionamiento político, es legítimo, se entiende.



Recordó, también viene elecciones para renovar la Cámara de Diputados, entonces quisieran los partidos opositores tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esa gubernaturas; yo lo único que pido es que se actué con responsabilidad y no se mezclen las cosas, una cuestión es lo partidista y otra cuestión es el gobierno.



Partido es una parte, gobierno es todo; que actuemos todos con responsabilidad; y también decirles que yo no me voy a dejar, o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial.



Tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente de que un gobernador acusa de que el gobierno federal, desde los sótanos del poder, se está alentando a grupos opositores en ese estado si ya no se está en los tiempos del autoritarismo.



SI HAY NECESIDAD HUMANITARIA MEXICO

VENDERA GASOLINA A VENEZUELA



El jefe del Ejecutivo refirió que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud de venta de gasolina de parte del gobierno de Venezuela, sin embargo, señaló, si se hace y es por razones humanitarias, México podría hacerlo más allá del bloqueo económica impuesto a ese país por parte de Estados Unidos.



El presidente mencionó, "no nos ha hecho ninguna solicitud y en caso de que la hiciera y fuera una necesidad humanitaria, lo haríamos; nosotros somos libres, México es un país libre y soberano, y tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países, es autodeterminación de los pueblos, es ayudar en lo humanitario; nadie tiene derecho oprimir a otros, ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país".



CUITLÁHUAC GARCIA HIZO UN LLAMADO

A LOS GOBERNADORES DEL PAIS



El gobernador de Veracruz llamó a los gobernadores del país a unir esfuerzos para superar los retos económicos que ha dejado la pandemia; dijo que cada estado tiene fortalezas ’pero solos no vamos a poder’; llamó a deponer las actitudes separatistas

’Nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, de algunos colegas; pensamos que no es buen momentos de hacer grupos, al contrario es unir el esfuerzos de todos los estados en torno al interés nacional.



’Me parece la intención de agruparse como golpista, perdón pero lo veo de esa manera, separatista; el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional, al contrario tenemos que unirnos, todos lo estados tienen una fortaleza, solo no vamos a poder, tenemos que unirnos’.