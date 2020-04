Los padres desafían su creatividad por confinamiento ante el Día del Niño

Con la espera de una caída de más del 95% en la derrama económica por el Día del niño en la Ciudad de México, algunas familias capitalinas han optado por mantenerse en casa, adquirir comida rápida y desafiar su imaginación para hacerles más ameno el día los menores.



Mientras los padres de familia planean cómo celebrar el 30 de abril con sus hijos desde el interior de su hogar, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) estima un reparto económico de 21 millones de pesos en la región por la festividad, lo cual representa el 4.15% de la derrama del 2019.



Con el 88% de los negocios cerrados, la falta de liquidez en algunas familias y la cancelación de eventos, el 70% de los capitalinos planean mantenerse en sus domicilios y realizar actividades como cocinar, visitas virtuales a museos, dinámicas familiares, pijamadas, maratones de películas, entre otras, indicó la una encuesta realizada por la cámara empresarial.



El uso de la creatividad para realizar actividades con los niños no es propio de este día, sino es un ejercicio al que se han enfrentado los tutores a lo largo del encierro por el coronavirus, conocieron padres de familia en entrevista para Forbes México, quienes remarcaron que tuvieron que cambiar su dinámica para cuidar a sus hijos y trabajar a lo largo del día.



El plan de de Jéssica, quien tiene tres hijos menores de 12 años, es comprar la comida preferida de los pequeños: pizzas y pollo frito; además de pintar unas figuras de cerámica para canalizar el ocio que han tenido los estudiantes durante este mes de confinamiento.



Para este portal de noticias explicó que ha tratado de involucrar a los chicos en las labores del hogar, asimismo, algunas veces ha echado mano de algunos aparatos electrónicos para que los niños continúen con su instrucción religiosa, la cual tuvieron que suspender tras las pandemia.



Además de relatar sobre la intención de incluir a su sobrino de 10 años de edad en las actividades domésticas, Israel explicó que tenían la costumbre de salir de casa para festejar el 30 de abril, pero este año será la excepción, puesto que no contemplaron una actividad aún dentro de casa.



Los planes de Nayeli con sus hijos para esta fecha no se detienen, puesto que tiene pensado instalar una pequeña alberca con agua para que puedan disfrutar ella durante la mañana y tarde, si es que el clima lo permite.



Las actividades de esta madre con sus descendientes han sido variadas durante la emergencia sanitaria, ya que optó por seguir la convocatoria de la Secretaría de Cultura y realizar una obra de teatro desde su casa; por lo tanto se mantiene preparando el guión y la escenografía para la puesta en escena.



A pesar de que los papás de Diego, un pequeño que apenas supera los dos años, no tiene planeado algo especial para el Día del niño, detallaron que de manera habitual instalan un parque de destrezas motrices con cajas de cartón y material que tienen en casa, para que así el niño atraviese túneles y resbaladillas.



A pesar de que la Canacope espera durante esta fecha comercial el consumo de alimentos preparados como pizzas, hamburguesas, pasteles y demás; la lista de negocios afectados es larga, la cual incluye dulcerías, papelerías, materias primas, jugueterías, entre otras.



’Las medidas anunciadas (para las pequeñas y medianas empresas) hasta el día de hoy son buenas noticias para el sector, pero lamentablemente insuficientes’, reiteró la organización comercial.



Sin embargo, aceptó que es una oportunidad para que los padres de familia tengan un acercamiento con sus hijos para conocer más de sus actividades, inquietudes, preferencias y generar una mejor comunicación familiar.



