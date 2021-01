Los papas Francisco y Benedicto XVI son vacunados contra el COVID-19

www.guerrerohabla.com



El Vaticano no ha difundido imagenes de los momentos en que los papas recibieron las vacunas. Esta foto fue tomada el 28 de noviembre de 2020. (FOTO: AFP/Archivo)



Ciudad del Vaticano. 14 enero 2021.-El papa Francisco, de 84 años, y el papa emérito Benedicto XVI, de 93 años, fueron vacunados contra el COVID-19, anunció este jueves en un comunicado el portavoz de la Santa Sede.

El pontífice argentino recibió la primera dosis de la vacuna el miércoles, en el primer día en el que el Estado del Vaticano comenzó su campaña de vacunación entre sus habitantes y empleados. El papa emérito alemán recibió su dosis este jueves, dentro de la campaña de vacunación iniciada la víspera por el Vaticano, precisa el portal oficial de noticias.





"Puedo confirmar que, como parte del programa de vacunación del Estado de la Ciudad del Vaticano, hasta el día de hoy han sido suministradas las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 al papa Francisco y al papa emérito", anunció Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede.



El papa Francisco recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech en el atrio del aula Pablo VI, que ha sido acondicionado para la campaña de vacunación, y en tres semanas recibirá la segunda, al igual que el papa emérito.



Los dos ancianos pontífices se encuentran en la lista de prioridades que incluye a los mayores de edad y el personal sanitario y de seguridad del pequeño Estado.



No ha habido fotos, ni actos públicos de la vacunación de Francisco y el papa alemán.



La dirección sanitaria y de Higiene de la Ciudad del Vaticano ya adelantó que se habían reservado cerca de 10,000 vacunas de compañía farmacéutica Pfizer. Las primeras dosis llegaron justo este martes y se comenzó sin falta la vacunación.



Así comenzó la vacunación para los cerca de 3,000 empleados y familiares y también aquellos jubilados y los cerca de 800 residentes del Vaticano.



Por el momento, en el Vaticano se explicó que no se vacunará a los menores de 18 años pues "aún no se han realizado estudios que incluyan a este grupo de edad", mientras que "para las personas alérgicas siempre es aconsejable una evaluación médica antes de someterse a cualquier tipo de vacunación".



En una entrevista divulgada el domingo por la televisión italiana, Francisco definió la vacunación "una acción ética, porque te juegas la salud, te juegas la vida, pero también te juegas la vida de los demás’.



Varios prelados, obispos y cardenales han contraído el virus en los últimos meses, entre ellos el cardenal Crescenzio Sepe, arzobispo de Nápoles.



El que fue médico personal del papa por cinco años, Fabrizio Soccorsi, murió el sábado a los 78 años tras "complicaciones por el covid-19" cuando estaba "hospitalizado por una patología cancerosa".



Francisco canceló todos sus viajes al exterior desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. El 7 de diciembre, el papa anunció que viajaría a Irak entre el 5 y el 8 de marzo de 2021. Sin embargo, esta histórica visita está en duda ante el avance de la pandemia.



Con información de AFP y EFE