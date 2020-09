LOS PARQUÍMETROS SON UNA HERENCIA NEGRA: PABLO VARGAS



’Nosotros no podemos venir a prometer cosas que no sabemos sí podemos cumplir, lo que sí podemos comprometer es revisar a conciencia los contratos de la mano de las y los vecinos de esta colonia – Periodistas – y asesorados por expertos en la materia. Los parquímetros son una herencia negra de hace dos administraciones, no olvidemos quienes nos las impusieron, quienes buscan privatizar las calles; nosotros revisaremos estos contratos, siempre en beneficio de la población’, manifestó el candidato de la candidatura común ’Juntos Haremos Historia en Hidalgo’, Pablo Vargas.

Lo anterior lo dio a conocer durante una reunión con vecinas y vecinos de la colonia Periodistas, a quienes Pablo Vargas reconoció su lucha para evitar la privatización de las calles; ante esta situación colonos y colonas expresaron su respaldo al candidato, incluso hubo quien afirmó que confía en él porque no es un “chapulín”, no ha pasado por otras instituciones políticas y “no trae las mañas ya conocidas de algunos”.