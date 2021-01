Los peores alcaldes buscan reelegirse

Se encuentran dentro del cuadro de honor de los peores alcaldes del país, ya que su gestión de tres años se ha desempeñado dentro de una serie de denuncias, acusaciones y señalamientos internos y externos.



Gobiernan, si se puede llamar de esa forma a lo que hacen, con rechazo ciudadano, malas calificaciones de las encuestadoras y un deseo de que se termine pronto su gestión y aún así quieren reelegirse.



Por coincidencia los cuatro fueron electos en las urnas dentro del huracán de votos generados por la presencia de Andrés Manuel López Obrador, ya que el cuarteto milita en Morena.



Dos son alcaldes de capitales de estado y los otros dos de sitios turísticos. Dos son mujeres y dos son hombres, pero son catalogados como tan malo el pinto como el colorado.



Uno de ellos, Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro (Villahermosa) fue electo por segunda vez, de las tres veces que se ha presentado como candidato, aunque por partidos distintos. Primero fue alcalde cuando militaba en las filas del PRI e intentó, sin éxito, ser candidato al gobierno del estado. Buscó en 2015 ser nuevamente alcalde y fue vencido en las urnas y en 2018, aprovechó el tsunami lopezobradorista y ganó con los colores de Morena. Su gestión actual no es diferente a la de 2009, ya que se encuentra inmerso en la polémica, la última provocada por la intención de privatizar el alumbrado público en el municipio. Evaristo fue sancionado por violencia política en contra de la diputada Dolores Gutiérrez, a la que calificó de ignorante. Evaristo es un personaje sumamente polémico, acusado de corrupto, incluso por el propio presidente López Obrador, quien lo absolvió de sus pecados hace cinco años.



Luis Guillermo Benítez ’El Químico’, es un personaje curioso de la picardía sinaloense. Alcalde de Mazatlán con copiosa votación, es un sujeto que no mide sus palabras y lo mismo es acusado por violencia política de género, que se lanza en contra del candidato de Morena al gobierno estatal o anuncia que celebrará el carnaval de Mazatlán en medio de la pandemia.



’El Químico’ es muy suelto de palabras, aunque después se desdice y considera que Mazatlán es el destino turístico con menores problemas dentro de la pandemia y realiza mítines dentro de la pandemia para combatir la nominación de Rubén Rocha y consolidar su presencia en el estado.



Claudia Rivera Vivanco es la alcaldesa de la capital de Puebla, de cuyo ayuntamiento ya anunció su intención de reelegirse, con todo y que tiene un frente abierto con el gobernador Luis Miguel Barbosa, con el que ha sostenido diversos enfrentamientos verbales. La nueva polémica surgió en torno a la prohibición de las corridas de todos en la capital, der cuya plaza principal es empresario Pedro Haces, dirigente nacional de Fuerza Social por México. A Claudia se la ha señalado por la protección a giros negros y diversas acciones ejecutadas durante la pandemia que derivaron en desvío de recursos públicos.



Mara Lezama, alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) también busca la reelección, abrazada a los colores de Morena, aunque su gestión no está bien calificada y mantiene frentes abiertos, ubicándose el municipio con graves problemas de seguridad. Lezama es bien vista por el presidente López Obrador y por el gobernador Carlos Joaquín, aunque su popularidad como gobernante no haya sido de lo mejor y sus calificaciones han sufrido un grave descenso, por no poder resolver el problema de la basura.



Hasta el momento se desconoce si serán avalados por su partido (Morena) en su propósito de competir nuevamente por la alcaldía que administran. De ellos, tres (Quintana Roo, Puebla y Tabasco) saben que continuar como alcaldes les permitiría dar pasos firmes hacia la candidatura al gobierno del estado. ’El Químico’ Benítez la pretende en esta ocasión, aunque de no conseguir la nominación al gobierno estatal (Rocha ya fue avalado) buscaría quedarse como alcalde.



[email protected]