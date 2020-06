Los periodistas evocamos el Día de la Libertad de Prensa y Expresión

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro. 07 de junio de 2020. Y, lo dijo antes de pasar a mejor vida Gabriel García Márquez ’el oficio más bello del mundo es el periodismo’. Por supuesto que estamos de acuerdo. Sin embargo, esta noble profesión u oficio, en los últimos años se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas del mundo, sobre todo en México.

Mañana 7 de junio de 2020, los periodistas evocaremos el Día de la Libertad de Prensa y Expresión. Por supuesto que la fecha será recordada desde domicilio, confinados por la pandemia de Covid-19; el Día de la Libertad de Prensa y Expresión en México, pasará de noche sin nada que festejar.

Y reitero, no hay nada que festejar, pues las agresiones en contra de los informadores se duplican y van en aumento en todo el país. La mayoría de los periodistas estamos caminado en una cuerda floja, pues hoy en día el riesgo viene de varios frentes; sanitario, económico o violentados por delincuentes comunes, de cuello blanco o algunos políticos. La autoridad de los tres niveles de gobierno, el lugar de defender la integridad física de los comunicadores, hace todo lo contrario para acallar sus críticas.

En Taxco ya han fallecidos algunos colegas últimamente por agresión o por muerte natural, Entre ellos Francisco Pacheco Beltrán, Adalberto Catalán Memije Herrera y Efigenio Anselmo Herrera.

En este día, aún que no es Día de Muertos, deseo recordar con mucho cariño y respeto a algunos compañeros que hicieron su vida atreves del oficio ’más bello del mundo’ su modus viviente, entre ellos, hay que recordar a don Arturo Bruschetta Carral, editor del semanario Avante; Cipriano Tabares Martínez del Heraldo de Taxco; a Delfino Quinto de Iguala; Alejandro Esparza Beltrán; Ramiro Martínez Luna; Oscar Gutiérrez; Ángel Cervantes Domínguez, Tufic Majul Estada.

En nuestra mente y recuerdo llegan también los nombres de Teófilo Arce Villa; Napoleón García, Joaquin Cadenas Loera, Luis Rivera Vaca; Miguel Ángel Guerrero; Ruth Figueroa; Jaime Chew Estrada; Jorge Quinto Muñoz, Xavier Cordero Muñoz; Luis Miguel Villareal; Rigoberto Nava Feliciano; Esaú Andraca; Perla Castillo; Sergio Díaz (el charro); Domingo Basilio.

También destaca el trabajo literario del profesor Sinesio R. Moctezuma y la maestra Margarita Domínguez, entre otros que no conocimos o recordamos.

Y aunque no la conocí a Laureana Wright de la Revista Violetas de la Anáhuac, leí que fue una de las primeras periodistas de México, nacida en Taxco.

En este tiempo que estamos viviendo son poco ya los periodistas vivos, los buenos y verdaderos que dependen de este oficio y que han ofrecido su vida por esta causa de la informar con verdad y valor. Con la llegada de las nuevas tecnologías, el internet a través del celular, la tableta y la computadora y las redes sociales, ya todo mundo ’se siente periodista’.

Esto, es el principal problema para que fluyan la fake news ocasionando que la historia del mundo y la humanidad se prostituye y se altere el orden, sobre todo la veracidad; el día de mañana, las próximas generaciones ya no sabrán que es real y que es mentira.

No hay que olvidar las palabras de mí estimado amigo y maestro, Teodoro Rentería Arróyave cunado afirma: El periodista que no tiene vocación, no tiene nada que está hacer en este noble oficio, el periodista debe sólo servir a la sociedad’.

Finalmente mando y caluroso saludo y abrazo a mis colegas taxqueños que hemos sobrevivido hasta el día de hoy las agresiones, la pobreza y la salud, entre ellos: Juan de Dios Labra Labra; Raymundo Ruiz Avilés; Claudio Viveros; Mario García López; Antonio Gómez Castrejón; Mario García Miranda; Bernardino García Calderón; Ángel Cervantes Rodríguez, Juan Carlos Fajardo; José Antonio Mundo Estrada; Fernando Mejía; Francisco Javier Pérez Hernández; Irving Rivera Vélez; Carlos Arce; Daniel Castañeda; Víctor Porcayo; Jorge Chew; Benigno Zagal Suarez; Wilfrido Martínez; Juan Nabor García Fuentes y Hugo Jaimes Lagunas. Mando un saludo afectuoso a mi amigo Julio Carlos Ayala hasta la capital de Guerrero y a todos mis consocios y amigos de Guerrero y a nivel nacional; muchos son mis amistades.

Por supuesto que hay muchos más que ’aspiran ser periodistas’ desde las Redes Sociales. No los mencionamos, pues deben ser ellos, si tienen vocación por el oficio, que construyan su propia historia pero con verdad y ética, pues la sociedad sabe quién es o quién no es periodista. Por lo tanto la globalización, la tecnología, la economía y la pandemia del virus nos cambió para mejor o peor.