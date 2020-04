’Los pobres estamos exentos al Coronavirus’: Gobernador de Puebla

PALACIO

Por Mario Díaz



¿Virus ’fifí’?



-’Metida de pata’ del gobernador poblano

-’Los pobres estamos exentos al Coronavirus’

-Se tensa la relación entre la 4T y Jalisco



VAYA revuelo mediático que provocó la infortunada declaración del gobernador del estado de Puebla, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, en conferencia de prensa en tema relacionado a la propagación del Coronavirus.



Las críticas serias y el sarcasmo no se hicieron esperar, luego de que el mandatario poblano asegurara que el Covid-19 solo ataca a la gente acomodada y no a los pobres, como él.



Sin decirlo, tal parece que BARBOSA HUERTA bautizó como ’virus fifí’ al causante de la pandemia que se vive en el mundo entero, que ha generado poco más de 18 mil fallecimientos y ha colapsado la actividad en la mayoría de los continentes que forman el planeta Tierra.



Como era de esperarse, la vocería oficial del gobierno de la Cuarta Transformación intentó corregir el entuerto al precisar que el virus oriental no respeta edades, sexo, razas, preferencias religiosas, ideologías políticas y, por supuesto, tampoco ningún tipo de estrato social o económico.



Sin embargo, el daño por la ’metida de pata’ ya estaba hecho y, en consecuencia, la crítica ciudadana, la de los neoliberales y de los conservadores (como lo define el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR) envolvió la declaración del sustituto de la extinta gobernadora ERIKA ALONSO DE MORENO VALLE.



Tal vez lo que el Jefe del Poder Ejecutivo de Puebla de Zaragoza quiso decir es que personas pudientes que viajaron al extranjero fueron las que transportaron el virus al territorio nacional.



Lectura que explicaría el por qué los ciudadanos de escasos recursos económicos no fueron los primeros propagadores del Covid-19, lo que en nada se compara con la aseveración de que solo la ’gente acomodada’ está expuesta a la infección y que ’los pobres somos inmunes’.



De ahí que el sarcasmo popular califica como ’virus fifí’ al responsable del colapso mundial en salud y economía. Aunque, a decir verdad, los primeros propagadores fueron, efectivamente, ciudadanos mexicanos con cierto nivel económico que disfrutaban en el extranjero viajes de placer, de negocios o intercambio escolar.



Eso de gobernadores trae a colación la estrategia implementada por ENRIQUE ALFARO, mandatario del estado de Jalisco, atendiendo protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no necesariamente los lineamientos de la Secretaría de Salud del gobierno de la 4T.



Además de recomendar el aislamiento social, el gobernador jalisciense dispuso la aplicación de pruebas de medición de contagio con el objetivo de establecer la gravedad de la propagación del Conavirus en esa entidad federativa.



ALFARO consideró prudente ir directamente al problema y no esperar resultados de casos sospechosos, como una manera de adelantarse al contagio.



La divergencia política entre los gobiernos federal y estatal originaron fricciones entre ambos órdenes de gobierno, por lo que las críticas de la 4T no se hicieron esperar.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Ante la propagación del Covid-19, la empresa radiodifusora Exa 89.5 FM decidió cerrar sus puertas para evitar el contagio entre el personal administrativo y de noticias.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Facebook NORBERTO LACARRIERE LEZAMA, director de Noticias, atendiendo instrucciones del Director General RICARDO RENTERÍA VILLA.

La contingencia deja fuera del aire a un medio masivo de comunicación, justo cuando más se requiere el servicio a la sociedad.

El incumplimiento de los servicios publicitarios podría generar un trastorno económico, como es el caso concreto del convenio de difusión con el ayuntamiento de H. Matamoros por 150 mil pesos mensuales, de acuerdo a la información de la Unidad de Transparencia Municipal.



II.-La excelente relación y solidaridad que existe entre la Asociación Nacional de Periodistas de China y el Club Primera Plana, que preside el ingeniero y licenciado en periodismo JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA, quedó de manifiesto a través de una misiva en donde los periodistas orientales se solidarizan con los mexicanos que enfrentan la actual alerta sanitaria.



Y hasta la próxima.

