Los políticos son iguales

Siempre he manifestado la poca memoria o amnesia que padecen los electores mexicanos, a los que tradicionalmente les repiten el mismo esquema, apoyando o rechazando a las familias completas que se postulan para un cargo de elección popular.



Los hay de todo, desde aquellos que directamente pretenden sustituir a sus familiares, los que esperan una o hasta dos elecciones para hacerlo, por lo que buscan esquemas de todo tipo para tratar de engañar al electorado.



Desde que se dieron los primeros visos de democracia los políticos mexicanos encontraron una gran veta a explotar, consistente en los representantes plurinominales, a los que acudían periódicamente los políticos mejor posicionados los que alternaban sea con su esposa, esposo o hijos los cargos de elección, fuese de manera directa o por medio de la representación proporcional.



La izquierda fue un gran ejemplo de ello, cuando Jesús Ortega y su esposa Angélica de la Parra y Guadalupe Acosta y su consorte, Sonia Ibarra, hacían lo propio, además de René Arce y Silvia Oliva, Víctor Hugo Círigo, hermano de René y muchos más se significaban por ello. Víctor Hugo Lobo y Nora Arias, son más de lo mismo.



Entre los priistas se daba esa costumbre, pues era común ver a los dirigentes cetemistas compartir los escaños y curules, con sus esposas o hijos.



La historia es amplia y abarca a todos los partidos. Los Vicencio Tovar fueron parte de ello, con la esposa de Abel alternándose en las designaciones del PAN.



Luego se volvieron más atrevidos y Marta Sahagún era impulsada por su marido Vicente Fox para ocupar un espacio político y si era posible hasta la candidatura presidencial, propósito que no les fue posible.



Felipe Calderón hizo lo propio con Margarita Zavala, sin éxito posible y se frustró su candidatura presidencial con la renuncia a ella.



Alfonso Sánchez Anaya impulsó a su esposa Maricarmen Ramírez al gobierno estatal, pero fue derrotada en las urnas.



Los hermanos Moreira intentaron ser menos cínicos y Humberto pidió licencia como gobernador, entró de interino Jorge Torres (detenido por abusos de todo tipo) quien entregó la estafeta a Rubén, el hermano mayor de Humberto.



Los primos hermanos Ángel César Mendoza Aramburu y Alberto Alvarado Aramburu gobernaron Baja California Sur, sucesivamente y actualmente el hijo de Ángel César es el gobernador de esa entidad.



Otros primos hermanos Benjamín Clariond y Fernando Canales Clariond gobernaron Nuevo León de forma sucesiva, el primero fue interino y el otro triunfó en las urnas.



Los nombres se acumulan, aunque en la actualidad se rompen las formas y se actúa de forma más cínica.



No hay nada de malo en que la hija de Félix Salgado Macedonio sea la candidata de Morena, ante el rechazo que hicieron el INE y el TEPJF de la nominación del llamado toro. El problema que se ve es que Evelyn no tiene los merecimientos para serlo, ya que dentro del mismo partido existen prospectos mejor calificados e incluso mujeres que no fueron consideradas.



Evelyn Salgado puede recibir una lección en las urnas, si es que los electores y el pueblo mismo consideran que no se debe ceder una candidatura de esa manera, en forma de regalo y que un político que no cumplió con sus deberes (declarar los gastos de precampaña) no debe obtener esas canonjías.



La palabra la tienen los votantes que deben analizar a fondo si darán su respaldo a personajes que fueron sacados al azar y políticos que reciben premios de esa forma.



Ya algunos electores han hecho pagar el costo de ello en algunos candidatos que no cuajaron y otros que fueron rechazados en las urnas. Ejemplos hay de todos esos casos, por eso la moneda está en el terreno de los electores.



*****



En las alcaldías el fenómeno del pase de estafeta entre marido y mujer es constante y el mejor ejemplo está en Huixquilucan, donde el alcalde Enrique Vargas cedió la estafeta a su esposa, Romina Contreras, quien debe reunir el número suficiente de votos para ganar.



*****



Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue siendo gobernador de Tamaulipas, aunque ya no cuenta con fuero federal, pero sí en lo local, donde su Congreso lo respalda. La situación legal la deberá dar la Corte. Por lo pronto el mandatario sigue ejerciendo su cargo y en la UIF y la Fiscalía General de la República, se preparan para el golpe definitivo al panista.



[email protected]