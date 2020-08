Los priistas requieren unidad

De los 15 estados en que habrán comicios en 2021 para elegir nuevo gobernador, el PRI mantiene el control en ocho de ellos, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Campeche, Zacatecas, Colima, Tlaxcala y Guerrero, pero no aparece como favorito en ningunas de las tantas encuestas existentes hasta ahora.



Mucho menos se presenta como una opción atractiva para la población en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Michoacán, entidades gobernadas por militantes del PAN, PRD, Morena y un independiente.



Con todo y que dos de esos gobernadores (Sinaloa y Sonora) se encuentran evaluados dentro del selecto grupo de los 10 mejores mandatarios estatales, según sus propios gobernados, los priistas no encabezan ninguna preferencia estatal.



Es por eso que la dirigencia nacional del partido, que encabeza Alejandro R. Moreno Cárdenas, pretende arrogarse la decisión de seleccionar a los candidatos que habrán de competir el año próximo.



Las medidas planteadas por el campechano no fueron bien recibidas por los mandos partidistas, especialmente por los gobernadores de esas entidades, los que pretenden sembrar a los candidatos a sucederlos.



Y es que con un panorama tan desolador, los priistas deberán encontrar un método de presentación de sus abanderados que permee entre el electorado que, por el momento, muestra total distanciamiento del partido tricolor.



La derrota sufrida en el pasado proceso electoral federal dejó mal posicionado al PRI que en las dos siguientes elecciones estatales, Baja California y Puebla, se fue muy por debajo de los promedios que venía obteniendo, en los casos en que salía derrotado, siendo catastrófico en la primera de las entidades con menos del cinco por ciento de sufragios y en el segundo sin alcanzar el 20 por ciento de los votos.



Eso ha puesto al PRI en un grave riesgo de sufrir un traspiés en el proceso electoral federal de 2021, donde podría tener acceso a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, pero sufriría una dolorosa derrota en los ocho estados que hoy gobierna y que le dan presencia entre el electorado.



Por eso, la atención que le están poniendo en la dirigencia nacional para evitar que los gobernadores puedan recurrir al trueque que acostumbran algunos para apoyar a un opositor con el que negocien la entrega del poder, postulando a un candidato débil, en algunos casos y en otros designando a un abanderado de su gusto, para satisfacer a un familiar o personaje de su agrado.



Casos muy particulares ha habido siempre en el PRI, partido que parece no haber aprendido de las lecciones recibidas en el pasado, que les significó grandes fracasos, y que con todo y ello han podido sobrevivir a los tiempos difíciles, llegando a recuperar las entidades en que fueron derrotadas (excepción de Baja California y Guanajuato), en su gran mayoría y hasta la Presidencia de la República.



Los actuales son los tiempos más difíciles que les ha tocado vivir a los priistas, por lo que no soportarían una nueva sangría de militantes, lo que les depreciaría aún más ante el electorado.



De los ocho estados gobernados por los priistas en que habrá comicios para la renovación del Ejecutivo, el PRI solamente se advierte como contendiente en dos de ellos, Sinaloa y Sonora, si es que presenta candidatos cercanos al electorado e identificados con ellos.



En el resto de ellos, sea por no tener prospectos sólidos, bien consolidados y cercanos a la población o por la terquedad de los actuales gobernantes que no cumplieron con un buen papel en la administración o estatal o por el capricho de impulsar un sucesor acorde a ellos, los priistas se ven desprotegidos.



Por eso el PRI requiere de limar asperezas entre sus altos mandos y evitar una merma de su militancia o hasta la deserción de una militancia cada vez más pequeña.



La detención de José Antonio Yépez, ’El Marro’, provoca intranquilidad en muchos sectores, principalmente por la situación que se dio en los casos de la detención de algunos de sus familiares que al poco tiempo fueron dejados en libertad. Habrá que ver si las acusaciones en su contra están bien fundamentadas y el expediente se encuentra bien integrado, sin ninguna violación que le abra una ventana de oportunidades.



