Los primeros días de enero habrá candidato del PRI

Chilpancingo, Gro. 16 diciembre, 2020.-Mario Moreno Arcos informó que será durante los primeros días de enero, cuando el Comité Directivo Estatal del PRI formalice la candidatura de quien se medirá con el candidato del PRD, para posteriormente definir al abanderado de la Coalición PRI-PRD de cara a la elección constitucional del próximo 6 de junio del 2021.



En entrevista, Mario Moreno Arcos comentó que como parte de los acuerdos que los tres aspirantes a la candidatura han sostenido con el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que aseguró Mario Moreno ’son acuerdos de caballeros’, hay varios pasos a seguir antes de que se dé la definición.



Entre los acuerdos más importantes, Moreno Arcos destacó que el pacto que asumió junto con los otros aspirantes Héctor Apreza Patrón y Manuel Añorve Baños, es que solo habrá de registrarse uno de ellos y eso no ocurrirá antes de Navidad.



’A lo mejor es como en la lotería, con la esperanza de que saques el boleto premiado pasaremos la Navidad y el Año Nuevo más tranquilos’, dijo en tono de broma y luego añadió, ’seguramente el uno o dos de enero habrá de quedar definido quién será’.



Informó que el compromiso pactado es que resultará un candidato de unidad y solo uno de los tres acudirá a registrarse con el respaldo de los demás: ’Solo se va a registrar uno, no iremos los tres; los tiempos que marca la convocatoria del PRI señalan que el día 3 de enero es el registro, el día 6 queda aprobado y a partir de ese momento hasta el día 8 se realizará una muy breve precampaña para que ese mismo día por la tarde la Asamblea Estatal de Delegados defina y apruebe la candidatura correspondiente’.



En cuanto al porqué en su partido, militancia y simpatizantes habrían de votar por él para que sea el abanderado del PRI, Moreno Arcos lo resumió brevemente: ’Tengo 25 años de experiencia en diferentes cargos públicos municipales, estatales y federales, y he sido representante popular ganando en seis elecciones sumándole siempre a mi partido y a la gente que ha confiado en mí’.



Moreno Arcos habló además de la constante gestión que ha desarrollado a lo largo de muchos años de ’tocar puertas’ para atraer muchos y variados beneficios a miles de familias guerrerenses y concluyó hablando de su gran amor por Guerrero así como de su compromiso de trabajo serio y responsable del que hay una evidencia clara y de resultados positivos.