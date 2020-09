Los prospectos para Chilpancingo…

(Carta a Don Héctor)





CONTRARIO AL RESTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, incluido Morena, es en el Partido Revolucionario Institucional donde hay más aspirantes a la Presidencia Municipal de Chilpancingo, por una simple y sencilla razón: tienen la certeza de ganar la alcaldía, dado el mal gobierno que encabeza el actual alcalde.



Así es, diría el Maestro. Mientras en Morena tienen a dos aspirantes para ocupar la alcaldía capitalina, y en el PRD no tienen bien claro a quien mandar, en el PRI tienen a Jaime Ramírez, a Jorge Salgado, a Ricardo Moreno y a César Armenta, altamente competitivos, así como a Víctor Manuel Martínez, a Gustavo Alarcón, a Heriberto Huicochea y hasta a Bertín Cabañas, que pueden no sólo dar la pelea, sino ganar la Presidencia municipal.



Cierto es que en Morena dicen que ganan hasta con una vaca como candidato, mientras que en el PRD confían en retener la alcaldía en tanto que el alcalde de Chilpancingo nada más no puede con el paquete, y como consecuencia, falta quien quiera convertirse en candidato del sol azteca.



En tanto, en el PRI, partido que si bien gobierna el estado, no lo hace en Chilpancingo ni tampoco tiene en su poder el gobierno federal, hay aspirantes de sobra, y todos con experiencia política y en la administración pública, empezando por, decíamos, Jaime Ramírez, Jorge Salgado, Ricardo Moreno, César Armenta, Víctor Manuel Martínez, Gustavo Alarcón, Heriberto Huicochea y Bertín Cabañas.



Jaime Ramírez, como todos saben, ha sido director de Tránsito Municipal, Diputado local, Director de Personal y subsecretario de Finanzas del Gobierno del estado, y actualmente se desempeña como Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, entre otros cargos dentro de la administración pública, en tanto que Jorge Salgado se ha desempeñado como diputado local y diputado federal, y director del IEEJAG, entre otros.



Por su parte, Ricardo Moreno ha ocupado los cargos de diputado local hasta por dos veces, y subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Guerrero, entre otros, mientras que César Armenta se ha desempeñado como síndico procurador del Ayuntamiento de Chilpancingo, secretario particular del Gobernador del estado y Director de la Oficina de Administración Fiscal de Chilpancingo.



Víctor Manuel Martínez, por su parte ha ocupado los cargos de director de Tránsito Municipal, Síndico Municipal de Chilpancingo, Director del Invisur del Gobierno del estado y Diputado local, además de próspero empresario, en tanto que Gustavo Alarcón es presidente de la organización social Ignacio Manuel Altamirano, un incansable gestor, y un reconocido médico a nivel estatal, mientras que Heriberto Huicochea se ha desempeñado como diputado local y federal, además secretario de Planeación y Presupuesto del Gobierno estatal. Bertín Cabañas, por su parte, ha sido diputado local, Procurador del Campesino y delegado en Guerrero del Registro Agrario Nacional.



Es decir, contrario a Morena, que aún confía en el arrastre del hoy Presidente de la República, y del PRD que gobierna Chilpancingo en el PRI hay aspirantes y de sobra, y lo que es más, con experiencia política y dentro de la administración pública, mientras que en el resto de los partidos políticos simplemente no tienen hasta ahora aspirantes visibles.



Ciertamente, dicen en el tricolor, el 2021 será muy diferente al 2018, cuando el PRD ganó la alcaldía y Morena las dos diputaciones locales. Hoy son otros tiempos; ni el actual alcalde capitalino, ni los dos diputados de Morena han dado muestra de que son diferentes, señalan.



Lo cierto es que en el tricolor hay aspirantes y al PRD, pero más aún, son conocidos y competitivos. Además, dicen en el PRI, hoy la estructura electoral está mucho mejor que hace dos años, y con ganas de gobernar de nuevo la capital del estado.



En Morena, enfatizan, tienen a la diputada Norma Otilia Hernández, así como Silvia Alemán, mientras que en el sol azteca el único que queda es el diputado Servando Salgado, quien no gana ni en su pueblo.



Claro, aún no inicia el proceso electoral local, y faltan varios meses para la elección, sin embargo, dicen los morenistas que ganan hasta con una vaca, en tanto que en sol azteca alguien les vendió la idea que tienen a un verdadero puma, a pesar de que ni a tejón se parece.



Comentarios: [email protected]