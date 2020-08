¡¡¡Los que suenan, los que quieren y los que faltan en el PRI de Otumba!!!

Otumba, Méx., a 13 de agosto del 2020.- A un cuando los tiempos electorales no han llegado, ya hay varios aspirantes en este municipio que han empezado hacer presencia en las redes sociales, realizando entrega de sillas de ruedas, despensas y paquetes de pollos, a los sectores más vulnerables, y así tratar de empezar a convencer a los habitantes de esta localidad, que ellos son la mejor opción para que el próximo año 2021, puedan realizar el verdadero cambio en este municipio, que hasta este momento no ha tenido.



Uno de los primeros que ya ha hecho presencia, es el ex diputado local priísta, Hilarión Coronel Lemus, quien ya se ha hecho notar a través de su perfil de Facebook, visitando a personas de escasos recursos y a quienes les ha donado y entregado, Laptop y sillas de ruedas, con estas acciones, sus pretensiones políticas son con miras a la presidencia municipal de Otumba en el 2021, aunque habría que esperar porque en este municipio los aspirantes originarios de la comunidad de Cuatlacingo, siempre han sido mal vistos por los cinco grupos políticos que por muchos años mantuvieron al PRI local "secuestrado".



Otro de los nombres que también ya suenan es el de, Herminio Aguilar Franco, quien durante muchos años el grupo político que han dirigido él y sus hermanos, nunca han logrado ser candidatos a presidentes municipales por el PRI, y tan solo se han tenido que conformar con la sindicatura y algunos otros cargos menores.



Dentro de esta lista también suena nuevamente, el nombre de Verónica Apolonio Ávila, ex candidata a la presidencia municipal de Otumba por el PRI, quien perdió la elección anterior aun cuando era un cuadro nuevo y fresco, sin embargo la "mafia" del priísmo local, optó por traicionarla ya que no soportaron que una mujer por primera vez en la historia de Otumba los representara, lo que vino a confirmar que este municipio sigue siendo machista, y el PRI, un partido totalmente resquebrajado y sigue siendo controlado por los viejos dinosaurios quienes seguramente seguirán interponiendo sus intereses políticos personales, las preguntas son: ¿en esta ocasión dejarán pasar a un cuadro nuevo? ¿Aceptarán a una mujer como candidata?.



Otro de los que no se ha querido quedar atrás es, Francisco Javier Espinosa Franco, ex presidente municipal, quien nuevamente buscará estar en las boletas electorales, como candidato a presidente municipal o diputado local.



Uno de los rostros nuevos que también suena en este municipio es el de, Elmer Gutiérrez, un joven que también busca la aceptación del pueblo de Otumba.



Sin duda en los próximos meses empezarán a salir a escena, más nombres, que solo buscarán alguna posición dentro del ayuntamiento si es que el PRI llegara a ganar en el 2021 y para lograrlo, tendrán que convencer a los habitantes de este municipio que a hora si les cumplirán y dejarán el nepotismo, el compadrazgo y sobre todo las traiciones.