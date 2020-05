Los que viven en Ecatepec hacen llamado en redes sociales; no tenemos alimentos en nuestras casas

Ecatepec, México.- Familias de los municipios de Ecatepec, Tecámac y Zumpango se dirigen hacia las autoridades del Edomex y gobierno federal, para que implementen un plan de alimentación, garantizando la salud no nada más de los mexiquenses sino también a miles de familias de todo el país.



El llamado es porque la mayoría de los manifestantes se dedican al comercio informal, razón por la cual se han quedado sin sustento para sus familias en estos tiempos de pandemia por el Covid-19.



’El gobierno ha dicho que ya podemos salir a realizar nuestras labores ordinarias, pero los contagios siguen aumentando, no hay garantía para nuestra salud, la curva de la enfermedad no ha bajado, nuestra vida está en peligro si las autoridades se empecinan en minimizar la situación’, señaló uno de los afectados por falta de empleo.







