Los "Siervos de la Nación" suman otra polémica por recibir vacuna de COVID-19

Ciudad de México. 17 enero, 2021.-La aplicación de la vacuna de COVID-19 a los ’Servidores de la Nación" o ’Siervos de la Nación’ ha causado polémica por no ser personal médico que está en la primera línea frente a la epidemia.



En redes sociales y medios de los estados, se reportó que ’Servidores de la Nación’ en municipios de Jalisco y Guanajuato, habían recibido la vacuna de COVID-19, lo que causó indignación pues hay muchas quejas de médicos, camilleros y paramédicos que no han sido contemplados para ser inmunizados.



Los ’Servidores de la Nación", quienes son los encargados del levantamiento del Censo de Bienestar del actual gobierno a través de los que se reparten los programas y ayudas sociales, ahora también coordinan las "Brigadas Correcaminos" de vacunación.





Este fin de semana, se dieron a conocer a través del periódico El Correo de Guanajuato, diversas imágenes que demuestran cómo en varios municipios de la entidad los "Servidores de la Nación" recibieron las vacunas.





El 8 de diciembre al presentar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, la autoridades de salud señalaron claramente que primero se vacunarían los profesionales de la salud que están en hospitales COVID y posteriormente se comenzaría a vacunar por rangos de edad, comenzando con los adultos mayores.



Este sábado, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que ellos estaban incluidos en el Plan de Vacunación.



’Los servidores de la nación forman parte de las Brigadas Correcaminos, son de hecho quienes coordinan las Brigadas Correcaminos y está indicado en Plan de Vacunación que los miembros de la brigada también sean vacunados’, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.



’No es una anomalía, no es un abuso, es parte de lo que está planeado’, insistió el funcionario, quien en un principio llamó a denunciar formalmente estos hechos y no dejarlos en acusaciones para que pudieran ser investigados y minutos más tarde aclaró que también están incluidos en la vacunación.





En cambio el documento de la Política Nacional de Vacunación, actualizado el 11 de enero , previo a la llegada del cargamento de más de 439,000 dosis, no lo detalla así. La única mención que se hace a ellos es sobre la conformación de las brigadas.



’Para esta segunda etapa se ha establecido por instrucción presidencial una estrategia federal denominada ’Operativo Correcaminos’, cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente, en los tiempos establecidos’, dice el documento.



’En esta etapa se consideran más de 10,000 puntos de vacunación en las 32 entidades federativas del país. Se integrarán brigadas de 12 miembros, que contemplan a 30,000 servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del personal de las diversas instituciones del sector salud, Sedena, Marina y personal voluntario (en caso de requerirse)’, agrega.



El sector privado alza la mano para ayudar en vacunación contra COVID-19



Pide AMLO otra vez "no saltarse" la fila

Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó esta estrategia.’La primera dosis es para los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están salvando vidas en los hospitales COVID, porque esa es la estrategia que se definió. Primero, la vacuna para los que están en hospitales COVID, los que están arriesgando su vida para salvar vidas, primero a ellos. Segundo en grupo preferente, adultos mayores. Terminando con los hospitales COVID vamos con todos los adultos mayores’, dijo.



De gira en Guerrero, donde pidió nuevamente ’no saltarse la fila’, el Ejecutivo federal aseguró que él esperará su turno de acuerdo a su edad, contemplado entre febrero y abril. ’Nadie puede en circunstancias de salud tan delicadas actuar con prepotencia y la autoridad está obligada a dar el ejemplo’, afirmó.



La sospecha electoral de los "siervos"

Desde que se anunció la presencia de los ’Servidores de la Nación’ en las brigadas, hubo cuestionamientos de por qué personas que tienen afinidad con el partido en el poder debían integrar y coordinar estos equipos de vacunación.



De acuerdo con el plan, cada unidad está conformada por dos médicos o enfermeros para aplicar la vacuna, cuatro elementos de las Fuerzas Armadas, dos promotores de programas sociales y dos ’Siervos de la Nación’, es decir cuatro ’Servidores de la Nación’, y dos voluntarios.



Al respecto, distintas fuerzas políticas han pedido evitar un uso electoral de estos elementos, de cara a las Elecciones de 2021, a celebrarse el 6 de junio próximo, y de evitar que las vacunas se utilicen con estos fines.



Este domingo, el líder de Acción Nacional Marko Cortés exigió que ’se les cuiden las manos a los mal llamados ‘Siervos de la Nación’, que lo mismo reparten dinero en efectivo, que hacen propaganda política con la vacuna contra el COVID-19’.





En un mensaje señaló que el ’operador electoral de toda la vida’ del presidente, Gabriel García Hernández, es el jefe de los superdelegados y ’de los mal llamados Siervos de la Nación, una organización de Morena que cobra en el gobierno’ están haciendo campaña electoral tanto con los programas como con las vacunas.



’Están haciendo una campaña nacional de vacunación sin vacunas, y al mismo tiempo, una campaña electoral a través de los mal llamados Siervos de la Nación (…) Si (el presidente) sigue manipulando los programas sociales y vacunas como instrumento electoral, quedará marcado en la historia de México y del mundo como un presidente completamente antidemocrático’, afirmó Cortés.