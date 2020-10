’…dilúyanse los cuerpos!’ Se escucha en el inconsciente de los Siete Elegidos. Alzan la mirada al cielo y elevan los brazos con las manos empuñadas. Exhalan con fuerza al abrir los puños y los dedos difuminarse en cinco de ellos.

Una luz brillante desciende del Centro del Cosmos a la punta de los dedos, las manos, los brazos, los hombros, penetra por la Coronilla y se expande en el interior. Se difuminan. ¡Desaparecen como un suspiro! Cómo… si nunca hubiesen existido.

Los otros dos, si miran incrédulos. No porque hayan los hermanos hayan trascendido sin dolor al incluirse en el origen de ese centro energético brillante, sino ¡por qué ellos no evolucionaron! Reclamo silencioso acontra la Ley Pitagórica.

En esa duda está la misma respuesta: ¡Son tan pequeños! Incurrieron en la debilidad de la Envidia. Como simples mortales cruzaron la débil línea del por qué ellos sí y por qué yo no. Un yo magnificado en el espejo taciturno de la Mentira.

Más, no todo está perdido. El Gran Centro Energético que le han bautizado con más de 72 nombres, es generoso y para redimirse observan como emerge una escalera. ¡Tanta prisa egocéntrica por demostrar que son igual a los que se fueron, le impide ver la profundidad de la prueba.

Son veintiocho escalones ¡qué fácil y ligero subir tan escasos peldaños! Más, veintiocho entre cuatro resulta siete. Está marcado el tiempo. Y el esfuerzo pesado y pausado en cada escalón con el cansancio creciente al mirar lo lejos de la cima.

Escuchan: ’En verdad os digo, muchos los Llamados, menos los Elegidos y escasos los Escogidos, en un sendero amplio con bordes paralelos que al mirarlos a la distancia se estrechan y se juntan tanto hasta fundirse y perder el caminante. ¡Avance!’