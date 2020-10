Los recortes al gasto para el tratamiento de medicinas para en cáncer han cobrado de diciembre a la fecha mil 602 muertes en México

CIUDAD DE MÉXICO, a 7 de Octubre.- El Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, advirtió que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el subsecretario Hugo López Gatell, justifican la escasez de medicamentos argumentando que la atención de la crisis sanitaria por la pandemia, ha absorbido gran parte de los recursos médicos destinados a la atención de otras enfermedades.



Sin embargo, dijo que con un saldo de 80 mil muertos y 765 mil casos confirmados de coronavirus, los responsables del sector salud no pueden sostener esta versión, sacrificando la vida de adultos mayores, mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños que deberían ser atendidos correcta y oportunamente.



El Dr. Moreno Brizuela detalló que en los últimos días, trascendió el mensaje del médico oncólogo pediatra veracruzano, Sergio Miguel Gómez Dorantes, quien denunció la falta de quimioterapias en el Hospital General y el Hospital Pediátrico de Veracruz, en el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, y en los Hospitales de Especialidades de Coatzacoalcos, Poza Rica y Río Blanco.



Como consecuencia de ello, se evidencia el fallecimiento de menores que no recibieron los medicamentos necesarios debido al desabasto de los mismos.



El Doctor Gómez Dorantes manifiesta su impotencia ante la falta de los recursos médicos necesarios e incluso dice que el personal realiza ’milagros’ para empatar medicamentos que puedan ser usados en alguna de las patologías de los más de 40 niños atendidos en el hospital general, administrado por el gobierno de Veracruz. ’Hay seis niños con leucemia y no tengo nada que ofrecerles’, señaló.



Desde varios meses no hay quimioterapias completas en los hospitales de Veracruz; no hay Citarabina, Vincristina, Metotrexato, etopósido, Doxorubicina, L-Asparaginasa, Cardioxane, ni siquiera medicamentos contra el vómito, no hay soluciones salinas y en ocasiones tampoco hay catéteres, ni agujas.



Es indignante que el gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de salud estatal, Roberto Ramos Alor, no traten de solucionar esta situación y reediten una tragedia como la que se vivió en la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuando se desviaron recursos y por actos de corrupción se suplantaron los medicamentos para quimioterapias por compuestos de agua destilada, provocando el fallecimiento de decenas menores, en lo que fue un acto inhumano, un crimen de lesa humanidad.



El Doctor Gómez Dorantes exigió al Gobierno estatal y a la Secretaría de Salud ponerse a trabajar y abastecer los medicamentos que salven la vida de los menores atendidos.



Este es un hecho grave; dejar a los niños con cáncer sin quimioterapias, sin medicamentos y a sus padres sin esperanzas, es uno de los actos de desatención más inhumano de un gobierno absorto y desinteresado ante las necesidades de los veracruzanos, concluyó el Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente por la Cuarta Transformación.