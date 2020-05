Los recuerdos emocionales y la música

Don Héctor Martínez Serrano, genio electrónico y eficiente comentarista, acaba de fallecer a los 88 años de edad.

Fue pionero de la XEW, ayuntamiento 52 y 54.

Y receptor, nos grababa los comentarios periodísticos diario, y voces de los artistas de aquella gloriosa época, los sesenta, en donde por señalar algo Armando Manzanero como buen pianista, acompañaba a los mejores cantantes.

Adiós al amigo.

Hablemos también del amor de una Madre

Un chico de un pueblo muestra especiales dotes y su amor por la música era indescriptible por lo que decide solicitar una beca para continuar con sus sueños de ser un músico famoso.

El Ayuntamiento decide pagarle una costosa beca para que amplíe estudios en Alemania.

Después de tres años, el chico regresa a su pueblo concluidos sus estudios musicales.

La alcaldía decide entonces organizar un concierto para darle la bienvenida y además presumir con orgullo el talento del joven.

Resulta que el chico se había especializado en música vanguardista que nadie lo sabía hasta que comenzó el concierto.

Sorprendido público se vio sometido una serie de sonidos casi insoportables, claro excepto para su madre, quien atentamente observaba cada movimiento de su hijo

Durante el receso del concierto la madre del joven se acerca al presidente municipal y le pregunta:

Señor alcalde ¿qué le parece la ejecución de mi hijo?

Y este le responde:

Mire señora tanto como una ejecución, me parece que sería algo excesivo, pero definitivamente su hijo me va a escuchar una vez que te termine el concierto.

Y ya en serio. Estadísticas a propósito del día de la Madre (10 de mayo)

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) es de 2.07 nacidos vivos por cada mujer de 15 a 49 años.

De los partos de las madres de 15 a 49 años que ocurrieron de enero de 2013 a octubre de 2018, 3.9 millones (45.5%) fueron cesáreas, y de éstas, 50.7% se programaron.

En México hay 22.2 millones de mujeres de 15 a 49 años que han estado embarazadas al menos una vez durante su vida.

Estima que 90.3% del total de los embarazos. (8.8 millones) de mujeres de 15 a 49 años de edad en el periodo comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2018, tuvieron una hija o hijo nacido vivo; es decir, fueron madres.

De éstas, poco más de la mitad (53.1%) tuvo a su última hija o hijo por parto normal (vaginal).

Una práctica que se recomienda realizar de forma inmediata al parto es colocar al recién nacido sobre el pecho de la madre (contacto piel a piel) para estimular su interacción por medio del tacto, el calor y el olor y para incentivar la práctica de la lactancia materna (Herrera, 2013).

Dos de cada diez madres de 15 a 49 años que son trabajadoras subordinadas y remuneradas cuentan con las prestaciones de guardería y cuidados maternos.

Los humanos somos animales sociales, de manera que la felicidad depende de la relación con los otros. Para ser felices necesitamos preocuparnos y ocuparnos de la familia, los amigos y los miembros de la comunidad.

Tenemos tantas situaciones para sentir miedo, pero estamos aterrados con un enemigo invisible, un virus microscópico, si fuera visible sería más fácil destruirlo.

Hace falta una tribu para criar a un niño, para resolver un conflicto y para curar una enfermedad y nadie sabe lo suficiente para construir un aeropuerto, es necesario un grupo de expertos.

El Homo sapiens trabaja de manera conjunta, en eso nos distinguimos de los animales.

Las golondrinas son maestras en ingeniería civil, construyen solas sus nidos, pero no tienen sentido de pertenencia, en cuanto termina la reproducción, vuelan sus críos y la madre abandona el nido, en cambio los humanos nos apegamos a las personas y a los objetos.

Para librarnos del miedo y sentirnos seguros no es necesario esperar una vacuna, contamos con la maravilla del sistema inmunológico, la ’inmunidad de rebaño’ la inmunidad del grupo, en inglés herd immunity, fenómeno que se produce, cuando pasada la epidemia, la mayoría de la población ha desarrollado anticuerpos.

La inmunidad protege de manera indirecta a las personas sanas. Tener presente que, un estómago hambriento, un monedero vacío y un corazón roto, enseñan las mejores lecciones de la vida.

Seguramente la pandemia dejará registro en el inconsciente colectivo, nos platica la doctora y escritora doña Rosa Chávez Cárdenas, desde Guadalajara, Jalisco.

Donde da consulta y nos receta.

Todos contamos con un registro celular elaborado por historias emocionales no resueltas, de la propia vida y de generaciones.

Los recuerdos dolorosos, los conflictos no resueltos se guardan como somatizaciones: síntomas que obstruyen el paso de la energía en el sistema nervioso.

Accidentes, traumas, asaltos y agresiones, desencadenan un impulso de ansiedad cada vez que nos exponemos a circunstancias similares en el presente.

La zona del cerebro donde se guardan los recuerdos se llama amígdala, es el perro guardián, el instinto de conservación.

Es difícil borrar los archivos, la mayoría permanecen inconscientes, se reprimen por ser dolorosos. Los recuerdos emocionales pueden llegar a convertirse en falsas guías de acción, el sentimiento, antes que el pensamiento.

La mayoría de las decisiones humanas se basan en reacciones emocionales, supuestos, sin el análisis racional, que resultan incomprensibles en la era de la tecnología.

La salud mental es un estado de bienestar general en la forma de pensar, regular sentimientos y comportarse.

En ocasiones las personas experimentan una alteración significativa en el funcionamiento mental, las causas: la vida acelerada que vivimos, la inseguridad, el cambio climático, la incertidumbre y el miedo a morir por el Covid19.

Las personas pueden perder la capacidad de maniobra por los acontecimientos presentes, las noticias tan alarmistas, el cambio de actividades, el confinamiento y la crisis económica.

Cuando se identifica la causa del comportamiento no es adecuado diagnosticar como trastorno mental, la crisis emocional es causada por un factor identificado, los síntomas son reactivos a un estrés postraumático.

Si pasado el tiempo la persona no acepta su realidad, no muestra sentimientos de culpa al hacer daño o se daña a si mismo, entonces podrá encuadrarse en un trastorno psicosocial.

Estado en el cual, los cambios en el pensamiento y los sentimientos, causan angustia o perturban la capacidad para funcionar. Las normas culturales y las expectativas sociales juegan un papel en la definición de los trastornos de salud mental.

No existe una medida estándar entre las culturas para determinar si un comportamiento es normal o cuándo se vuelve disruptivo. Lo que podría ser normal en una sociedad puede ser motivo de preocupación en otra.

Las personas necesitan ayuda profesional cuando experimentan cambios marcados en los patrones de conducta, alimentación, sueño, incapacidad para hacer frente a los problemas y a las actividades diarias, pensamiento inusual o ’mágico’ ansiedad excesiva, tristeza, depresión o apatía prolongada.

Pensamientos o declaraciones sobre suicidio o daño a otros, uso de sustancias, cambios de humor extremos, ira excesiva, hostilidad o comportamiento violento, la causa puede ser el confinamiento y la crisis económica.

