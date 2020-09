Los recursos de los trabajadores

El ISSSTE oferta créditos personales

+En 2021 reducen presupuesto en salud



La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Lujan se salió de contexto durante la 121 Asamblea General en Sesión Extraordinaria del Infonavit, cuando pidió la palabra para solicitar que los consejeros del instituto renuncien a su sueldo, como lo marca la Ley de Austeridad Republicana para los órganos tripartitos. Esto propició un conato con el secretario general de la CTM, senador Carlos Aceves del Olmo, pero la funcionaria ya había demostrado el poco conocimiento del tema.



La titular de la STPS sugirió que se discuta la propuesta en la próxima Asamblea del instituto, la cual se celebrará en diciembre, para que no se viole la Ley de Austeridad Republicana, pero la funcionaria desconocía que el INFONAVIT solo pertenece a los trabajadores y de nada sirvió su clásico tónico agitador, aunque si molesto a los líderes sindicales.



Por eso es de llamar la atención el discurso del vocero de los trabajadores, profesor Patricio Flores Sandoval, secretario general del SITATYR durante la misma asamblea en la que destacó que ’Lo hemos afirmado durante más de cuatro décadas: El dinero del Fondo que administra el Instituto NO ES PUBLICO… Son dineros de los trabajadores que constituyen hoy, su subcuenta de vivienda y, de manera integral, el Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores.



Y añadió que aunque diversos actores quienes pretenden controvertir, hasta llegar a confundir, en una evidente interpretación que únicamente abona a esa confusión inducida y deliberada, de su parte, han recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ciertamente existen proyectos de resolución que proponen auditorias, éstas solo serán legales y aplicables a los Programas del Gobierno Federal, y en todo caso, el único programa federal ’vinculante’ será aquél que posibilitó el aprovechamiento de Subsidios directos a los Trabajadores que tuvieron la posibilidad de ejercer un Crédito y sumándole algunos apoyos de la ’Política Habitacional Gubernamental’ al aplicarse en algunos casos, no en todos, mediante un proceso de individualización del recurso gubernamental, y hacerlo, buscando mejores condiciones para el trabajador y su familia.



Pero subrayo que debemos ser muy claros, ese dinero público aplicado como subsidio a favor de cada trabajador o trabajadora y de manera personalísima, nunca pasó, ha pasado ni deberá pasar por la Tesorería General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

El Infonavit tiene mucho que ofrecer a sus derechohabientes, pero sobre todo tiene mucho que aportar a México, su nivel y prestigio Institucional van más allá de sus programas, mismos que si bien es cierto han brindado una solución habitacional a millones de trabajadores, aún registran áreas de oportunidad para ser más competitivos en el ámbito hipotecario.



Todos quienes de alguna forma somos parte de esta noble Institución, tenemos el compromiso de impulsar un mejor servicio y hacer que los trabajadores se sientan plenos cuando adquieren una vivienda con un crédito del Infonavit. Para lograr el objetivo, se debe mantener la defensa de la autonomía y del capital financiero del Instituto, que cabe decirlo ha sido tentación para muchos, pero el tripartismo se ha convertido en un férreo defensor del dinero de los trabajadores, recursos que tienen nombre y apellido, que son fruto de una lucha laboral y sindical que empezó como una prestación ganada a pulso y que se convirtió a la postre en un derecho Constitucional.



En el Sector Trabajadores somos coincidentes con el presidente de la República cuando dice que no se deben permitir más abusos, y que se debe cuidar el patrimonio de los trabajadores; somos coincidentes en que la autoproducción de vivienda es un programa que sin duda puede ayudar a trabajadores con ingresos que estén por debajo de las 2.6 umas, propuesta que nuestro sector apoyó en el Consejo de Administración; pero también observamos que dicho programa debe ser mayormente cuidado, protegiendo en todo momento al trabajador y el recurso que habrá de aplicar para la conformación de su patrimonio.

Debemos asegurar que los trabajadores cuenten con los servicios necesarios, que las viviendas, remodelaciones o ampliaciones que decidan hacer tengan la garantía que están bien realizadas, con asesores profesionales y técnicos que contengan el desordenamiento urbano, y que a su vez brinden total seguridad a los trabajadores para que no haya necesidad de hacer un gasto posterior que afecte a sus bolsillos.



Es en ese sentido que debemos ser celosos defensores y cuidadores para que los préstamos que soliciten los trabajadores derechohabientes no sean usados para un fin distinto al que la Constitución mandata al Infonavit y que se refrenda en la Ley que da vida al instituto que administra al Fondo Nacional de la Vivienda, tal y como lo ha referido el titular de ejecutivo….

SE HAN OFERTADO MÁS DE 19 MIL MILLONES DE PESOS EN CRÉDITOS PERSONALES, POR SORTEOS ELECTRÓNICOS



El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que en los primeros 9 sorteos de Créditos Personales se han ofertado 282 mil 497 préstamos, por un monto total de 19 mil 700 millones de pesos, de los cuales han cobrado 238 mil 247 ganadores -84 por ciento de los acreditados-, lo que representan 13 mil 139 millones de pesos erogados en beneficio de la derechohabiencia.



El titular del ISSSTE aseguró que el comportamiento en la colocación de los Créditos Personales va de acuerdo a lo programado por el Instituto para este año, y reiteró que estos préstamos ’se suman al paquete de apoyos que el Gobierno Federal está llevando a cabo para hacer frente a la pandemia, y que son recursos muy útiles para atender las necesidades inmediatas de la población’.



Ramírez Pineda señaló que de febrero a marzo se colocaron 3 mil 941 millones de pesos, que agregados a los 13 mil 139 millones de pesos de los nueve sorteos realizados hasta septiembre, hacen una bolsa total de 17 mil 80 millones de pesos, equivalentes al 50 por ciento de los 34 mil 340 millones de pesos programas para entregarse en el presente año.

’Vamos en línea, todavía hay muchos sorteos que se van a seguir dando a lo largo del año. Esto es un buen indicador de que este programa ha venido colocando el recurso tal como se venía programando’, puntualizó.



El Director General del ISSSTE dijo que el proceso de trámite ha sido fluido y exitoso, lo que ha permitido que al mes de septiembre 238 mil 247 derechohabientes hayan cobrado su préstamo personal. Los ganadores de los sorteos tienes 2 meses para realizar el cobro de su cheque, recordó.



Anunció que desde el 17 de septiembre iniciaron las inscripciones para el décimo Sorteo Electrónico que se llevará a cabo el próximo 1° de octubre, en el que se ofertarán préstamos personales por 2 mil 300 millones de pesos en tres modalidades: 21 mil ordinarios –otorgan de 25 mil a 60 mil pesos-, 21 mil especiales -ofrecen de 60 mil a 120 mil pesos-, y 350 conmemorativos -dan de 80 mil a 190 mil pesos.



A partir del décimo sorteo a celebrarse en octubre, agregó Ramírez Pineda, el número de créditos conmemorativos aumentará en un 58 por ciento, pasará de 222 créditos a 350 los ofertados en los cinco sorteos restantes de este año. La extensión de este tipo de créditos aumentó ’para que a la gente le sea mucho más atractivo y mucho más útil, sobre todo en esta última parte del año, donde generalmente se acumulan los compromisos’, subrayó.

Destacó que hasta el momento se han inscrito 126 mil 498 personas al Décimo Sorteo Electrónico y las inscripciones continuarán abiertas hasta el 30 de septiembre. En caso de no ser uno de los ganadores, las y los trabajadores al servicio del Estado pueden seguir participando en los eventos restantes con el mismo folio de inscripción.



Recordó que las personas que pueden participar son aquellas trabajadoras y trabajadores que tengan más de seis meses de antigüedad, o bien, sean pensionados o jubilados; además, que no cuenten con un préstamo vigente y lo único que se necesita es la Clave Única de Registro de Población (CURP) correcta y actualizada y que no cuenten con ningún adeudo. Podrán ingresar sus datos a través de la página www.sipenet.issste.gob.mx.....



EL GASTO EN SALUD SUFRIRA UN RECORTE PRESUPUESTAL

México Evalúa ha publicado su análisis del Paquete Económico 2021, con los enfoques del panorama económico, fiscal, balance público, primario y deuda, programas de subsidios, gasto federalizado y gasto en salud. A la vista de que la emergencia sanitaria por covid-19 luce lejos de su final, este año el think tank, a través de su programa de Gasto público, ha puesto especial atención al gasto funcional en salud.



En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 20021) se manifiesta la intención de fortalecer los recursos humanos y físicos del sistema de salud pública. Para el próximo año, el gasto funcional en salud se estima en 687.8 mil millones de pesos, monto a distribuir entre el IMSS, el ISSSTE, el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Social (FASSA), las Aportaciones a la Seguridad Social, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Salud, y que incluye los servicios médicos de Pemex. Esta cifra representa un incremento real de 1.9% (13.1 mmdp) con respecto al gasto aprobado para 2020.



Sin embargo, en el presupuesto de gasto en salud aprobado para 2020 no se incluye el retiro de 40 mmdp provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB), el cual se contempló para financiar al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y mandató en la reforma a la Ley General de Salud de noviembre de 2019. Al tomarlos en cuenta (y en la argumentación de México Evalúa, así debería hacerse), el presupuesto total en salud en 2020 asciende a 716.1 mmdp, 4% por arriba del monto proyectado para 2021.



De esta forma, México Evalúa concluye que para el gasto funcional en salud se propone una disminución, no un incremento, en el PPEF 2021. La intención por parte del Gobierno federal de fortalecer el sistema de salud pública, aquejado por profundas deficiencias estructurales y presionado por la pandemia de covid-19, queda en entredicho.



Preocupa, en específico, el gasto propuesto para la Secretaría de Salud —destinado a la atención de la población sin seguridad social—. Éste asciende a 140.9 mmdp en 2021, monto que incluye un retiro adicional del FSB por 33 mmdp; es decir, el gasto para la Secretaría se seguirá ‘apuntalando’ con recursos extraordinarios.



Sin embargo, esta ampliación de presupuesto será sostenible sólo hasta 2022: si las disponibilidades a junio pasado en dicho Fondo fueron de 100.4 mmdp, y en lo que resta de este año se proyecta retirar 21.6 mmdp, México Evalúa estima que el saldo disponible al cierre de 2021 será de sólo 45.8 mmdp —se toman en cuenta para el cálculo los 33 mmdp del FSB proyectados en el PPEF 2021—. Como es notorio, en el mediano plazo se impone un panorama de incertidumbre para el gasto en el rubro.



Por otra parte, uno de los objetivos del sexenio es brindar atención médica gratuita a la población sin seguridad social. Era esperable que en el PPEF 2021 se planteara una reducción en la brecha entre población con y sin seguridad social. No es así. México Evalúa observa que con todo y retiro de 33 mmdp del Fondo de Salud para el Bienestar —destinados al Insabi—, la participación del gasto en población sin seguridad social del total se reducirá dos puntos porcentuales, al pasar de 42% en 2020 a 40%.



México Evalúa hace un llamado para que en proceso de discusión presupuestal que se lleva a cabo en el Congreso se considere al gasto funcional en salud como un tema de la más alta prioridad, y se establezcan mecanismos de distribución del gasto que permitan enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria y las carencias estructurales del sector, por el bien de todas las mexicanas y mexicanos……

